Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση τόσο για τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά και την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας, όσο και για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας λόγο για θεμελιώδη ανατροπή του οικογενειακoύ δικαίου. Κάλεσε δε, τους βουλευτές της ΝΔ να το καταψηφίσουν, καθώς αντιβαίνει τις θεμελιώδεις αρχές της παράταξης.

Ο κ. Σαμαράς δήλωσε ευθέως ότι θα καταψηφίσει το επικίνδυνο όπως το αποκάλεσε νομοσχέδιο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το σκεπτικό στηρίχθηκε σε ένα ψέμα, και ότι «ο γάμος των ομοφύλων δεν συνιστά ανθρώπινο δικαίωμα».

Αναφερόμενος στην τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε εντονότατη κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι ένα παιδί χρειάζεται πατέρα και μητέρα.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της δεν θέλησε να δώσει συνέχεια, τονίζοντας: Ουδέν σχόλιο.

Ενδεικτικά, δήλωσε ότι η υπερβολική αυτοπεποίθηση μπορεί να οδηγήσει την κυβέρνηση να ξεκοπεί από την πραγματικότητα και από την κοινωνία.



Το ν/σ αποτελεί θεμελιώδη ανατροπή του εθνικού δίκαιου, ούτε προτεραιότητα της κοινωνίας και έρχεται σε αντίθεση με εκατομμύρια Έλληνες και δεν έπρεπε να το καταθέσει η κυβέρνηση. Δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνει γιατί δεν συνιστά ανθρωπινό δικαίωμα. Ψέμα δεν ισχύει ότι είναι κατοχύρωση ανθρώπινου δικαιώματος. Μακάρι να ήταν μόνο ψέμα, είναι ψευδεπίγραφη επίκληση για ανθρώπινα δικαιώματα ένα, ‘μη μιλάτε τα κεφάλια μέσα’.



Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση τα ανθρώπινα δικαιώματα για να τα ευτελίζουμε. Είναι επικίνδυνο αυτό το νομοσχέδιο. Τα δικαιώματα κατοχυρώνονται πλήρως με το σύμφωνο συμβίωσης. Εδώ μιλάμε και για το δικαίωμα ανήλικου παιδιού και όχι μόνο των ενηλίκων. Η πολιτεία αφαιρει από τα παιδιά το δικαίωμα να έχουν και μάνα και πατέρα, τότε θα υπάρξει πραγματική στέρηση αλλά και σύγχυση για τα παιδιά. Από όλα τα προσχηματικά επιχειρήματα αυτό είναι το πιο προσχηματικό περιλαμβάνεται η πρόνοια στο υφιστάμενο πλαίσιο για τους ομοφύλους που έχουν ήδη παιδί.

Αλλάζουν τον ίδιο τον ορισμό της οικογένειας, καταργούν την πυρηνική οικογένεια με μάνα και πατέρα. Το νομοσχέδιο αφορά άμεσα ελάχιστα άτομα, αλλά στην ουσία αγγίζει τους πάντες. Πρόκειται για βέβαιες επιπτώσεις όπως η καταφυγή στα δικαστήρια να καταργηθεί ο τίτλος πατέρας/μάνα με βάση τη συμπεριληπτικότητα. Σε κάποια ελληνικά σχολεία καθιερώθηκε ο γονέας 1 γονέας 2 στα αντίστοιχα έντυπα χωρίς να έχει ψηφιστεί το ν/σ. Κάποιοι θα ζητήσουν να συζητάται στα σχολεία η οικογένεια ως κάτι πιο ουδέτερο. Το ν/σ παραβιάζει το δικαίωμα των γονιών για το τι διδάσκονται και τι δεν θα διδάσκονται τα παιδιά τους.

Θα χρησιμοποιείται μια παρένθετη γυναίκα σαν παρένθετη τεκνοποιητική μηχανή και τη μητρότητα σε αγοραίο επάγγελμα και εμπόριο. Στις 14 Δεκεμβρίου ψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο σχέδιο κανονισμού που περιλαμβάνει συνολική ανατροπή για το κράτος δικαίου που αποσιωπήθηκε εδώ. Ξέρετε τι προβλέπει; Απάλειψη κάθε αναφοράς σε πατρότητα και μητρότητα και ενσωμάτωση του γονέα 1 και γονέα 2.

Σε αυτό το νομοσχέδιο οι ευρωβουλευτές της ΝΔ έκαναν αποχή. Θα ασκήσει βέτο η Ελλάδα για την παρένθετη μητρότητα και τον γονέα 1 και γονέα 2; Δεν έχουμε αναλάβει δέσμευση στο πρόγραμμα της κυβέρνησης, γενικά αναφέρεται στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ.

Τα «ενδεχομένως» και «ίσως» δεν αποτελούν δέσμευση σε πιο αναλυτικά προγράμματα. Παλιότερα δεν δεχθήκαμε την αναδοχή που είναι κάτι πολύ μικρότερο και τώρα δεχόμαστε την πλήρη τεκνοθεσία.

Κατά τη συζήτηση κάθε αντίθεση αντιμετωπίστηκε απαξιωτικά (σεξιστής, ομοφοβικό παραλήρημα κλπ) αυτό είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Είναι και το ΚΚΕ ακροδεξιό; Είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας ομοφοβικός και παραληρηματικός; Δεν έχεις δικαίωμα να ασχημονείς εις βάρος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει αναφαίρετο δικαίωμα να λέει τη γνώμη της όπως όλοι. Ο Απόστολος Δοξιάδης υποστήριξε ότι η συζήτηση γίνεται υπό την πίεση άκρως μαχητικού λόμπι αντί να γίνεται σφαιρικά, κάνοντας λόγο για «κυνήγι μαγισσών». Αυτό ακριβώς έχουμε εδώ κυνήγι μαγισσών. Ο φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος είναι ομοφοβικός; Ο Πανούσης του ΣΥΡΙΖΑ ακραίος; Ζούμε το μπούλινγκ της αντίθετης άποψης είπε ο Σταρόβας και έχει δίκιο. Ακραίος εγώ; που έστειλα στη δικαιοσύνη σιδεροδέσμια τη Χρυσή Αυγή όταν άλλοι έψαχναν πέντε χρόνια δικαστική αίθουσα. Ακραίος και εγώ. Να μην μπερδεύουμε τη Δύση με τις παθογένειές της. Κάποια πράγματα ψηφίζονται και ανακαλούνται ανθίζουν λουλούδια και αγκάθια και ανθεί το woke culture. Ανήκω στη Δύση δεν σημαίνει ότι μαϊμουδίζω κάθε συρμό και κάθε μόδα. Έγιναν φροντιστήρια για το δημογραφικό ή την παιδεία, ή το αγροτικό ή την εξωτερική πολιτική. Άλλο ζυμώσεις άλλο πιέσεις, κάποιες φορές ανεπίτρεπτες για μια υποτίθεται ψηφοφορία κατά συνείδηση.

Ο Στέλιος ο Ράμφος είπε ότι στην Ολλανδία υπάρχουν σωματεία παιδόφιλων. Αυτό που μας ζητείτε να ψηφίσουμε άμεσα αφορά ελάχιστους, αλλά στην πραγματικότητα αφορά τους πάντες. Εθνικό δικαίωμα να ξεχωρίζουμε τι είναι μάχη ιδεών και τι είναι ιδεοληπτική εμμονή, τι είναι η Δύση και τις είναι οι παθογένειες της Δύσης. Ζοφερό το τοπίο για τη Δύση όπως το ζούμε σήμερα, τραυματικό για τις αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας τις οποίες η παράταξή μας εκπροσωπεί.

Πιο αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά:

«Η κυβέρνηση σήμερα ουσιαστικά δεν νοιώθει να απειλείται από την αντιπολίτευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει πάντα δίκιο. Πριν λίγο καιρό υπέγραψε σύμφωνο περί φιλίας με την Τουρκία, χωρίς η Τουρκία να έχει άρει κανένα τετελεσμένο εις βάρος μας. Πριν από λίγες ημέρες ο κ. Ερντογάν μας είπε ότι θα μας πετάξει στη θάλασσα. Είναι αυτό συμφωνία περί φιλίας; Πριν ένα χρόνο προειδοποίησα για την κρίση στον αγροτικό τομέα στο σύνολο της Ευρώπης. Τώρα το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Κανείς δεν άκουσε και σήμερα οι «πράσινες» συμφωνίες ξαφνικά αναστέλλονται. Να προσέχει η κυβέρνηση. Η υπερβολική αυτοπεποίθηση μπορεί να την οδηγήσει να ξεκοπεί από την πραγματικότητα και την κοινωνία», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο κ. Σαμαράς είπε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί θεμελιώδη ανατροπή του οικογενειακού δικαίου και πως οι επιπτώσεις του πάνε πολύ πιο πέρα. «Και για όλα αυτά η παράταξή μας δεν θα έπρεπε να το έχει φέρει προς ψήφιση. Εγώ δεν θα το ψηφίσω. Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών δεν αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα», σημείωσε μεταξύ άλλων.

«Αν μια χώρα θέλει το κάνει. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνει, γιατί δεν συνιστά ανθρώπινο δικαίωμα. Ψέμα ότι πρόκειται τάχα για κατοχύρωση ανθρώπινου δικαιώματος», συνέχισε.

Είπε, ότι βλέπουμε επίκληση ψευδεπίγραφη για ανθρώπινα δικαιώματα που είναι και απειλητική. Δηλαδή «μη μιλάτε, τα κεφάλια μέσα», ανέφερε σχετικά. Ανέφερε ότι ανθρώπινο δικαίωμα δεν είναι ό,τι σκαρφιστεί κανείς να το διεκδικήσει.

Ο κ. Σαμαράς είπε ότι ο δεύτερος λόγος που καθιστά επικίνδυνο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι ότι ο γάμος προσφέρει παραπάνω από το σύμφωνο συμβίωσης το δικαίωμα της τεκνοθεσίας. «Και το παιδί έχει δικαίωμα σε γονείς και των δύο φύλων. Φυσικά η μοίρα και η ζωή στερεί κάποιες φορές αυτό το δικαίωμα. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις τους το στερεί η μοίρα, όχι η Πολιτεία», πρόσθεσε. Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι όταν έρχεται το ίδιο το κράτος και παραχωρει παιδιά σε τεκνοθεσία σε παιδιά του ίδιου φύλου, τότε η ίδια Πολιτεία τους αφαιρεί οριστικά το δικαίωμα να έχουν και μάνα και πατέρα παραβιάζοντας κατάφωρα τα δικαιώματα του παιδιού.

Για τα παιδιά που ήδη ζουν με ομόφυλα ζευγάρια και τύχει να φύγει από τη ζωή ο ένας από τους δύο είπε ότι αυτό είναι το πιο προσχηματικό επιχείρημα γιατί αυτό μπορεί να καλυφθεί μέσα στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και πως αυτό το ομολόγησε ο αρμόδιος υπουργός.

«Επικαλούνται προσχηματικά τα παιδιά. Αλλάζουν τον ίδιο τον ορισμό της οικογένειας. Καταργούμε την πυρηνική οικογένεια. Μάνα και πατέρας είναι δύο διακριτά συναισθηματικά πρότυπα. Δεν μπορείς κανείς να τα υποκαταστήσει. Πώς είναι δυνατόν η έννοια του γάμου να επεκτείνεται σε σχέσεις που δεν συνδέονται με την μητρότητα, ούτε παράγουν παιδιά; Μη νομίσετε ότι το νομοσχέδιο αφορά ελάχιστα άτομα. Πράγματι αφορά άμεσα ελάχιστους αλλά στην ουσία αγγίζει τους πάντες», συμπλήρωσε.

Ο κ. Σαμαράς είπε ότι θα υπάρχουν ευρύτερες βέβαιες επιπτώσεις. Κάποιοι, είπε, θα καταφύγουν στα δικαστήρια και θα ζητήσουν να αντικατασταθεί ο τίτλος πατέρας μάνα από γονέας 1 και γονέας 2. Το ζητάει, είπε, ήδη η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και έχει ήδη συμβεί στη Γαλλία.

«Το λέει ρητά η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής. Αφήστε που ήδη συμβαίνει εδώ σε σχολεία, πράγμα που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τους γονείς. Ας έχουμε υπόψη μας τι ψηφίζουμε. Κάποιοι θα ζητήσουν να διδάσκεται στα σχολεία η οικογένεια ως κάτι πιο ιδιαίτερο, πράγμα που θα εξοργίσει εκατομμύρια γονείς», συνέχισε.

Ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε στη συνέχεια ότι ο καθένας βλέπει τι γίνεται στην Αμερική. «Ακούω το δήθεν επιχείρημα ότι δεν θα μπει στο νομοσχέδιο το γονέας 1 και το γονέας 2. Δεν το προβλέπει αλλά δεν το εμποδίζει. Ανοίγει κερκόπορτα», πρόσθεσε.

Ο κ. Σαμαράς είπε ότι το νομοσχέδιο απαγορεύει παρένθετη μητρότητα εδώ, αλλά την επιτρέπει στο εξωτερικό. «Θα έχουμε παντρεμένα ομόφυλα ζευγάρια όπου θα χρησιμοποιούν παρένθετη γυναίκα ως αναπαραγωγική μηχανή. Μετατρέπουμε τη μητρότητα σε επάγγελμα και εμπόριο. Κερκόπορτα και αυτό κι ας μην υπάρχουν ψευδαισθήσεις», σημείωσε.

Ο πρώην πρωθυπουργός μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «θα χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος να καταψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο».

«'Ακουσα κάποιους να λένε ότι ο γάμος των ομοφύλων και η τεκνοθεσία είναι δέσμευση της παράταξης. Στο πρόγραμμα αναφερόμαστε στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, έτσι γενικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δεχθούμε ο,τιδήποτε καθένας διεκδικεί ως δικαίωμά του. Ακόμα στα πιο αναλυτικά κείμενα της ΝΔ υπάρχει κάποια αναφορά στο γάμο με φράσεις όπως «ενδεχομένως» και «ίσως». Η ΝΔ έχει ήδη εκφραστεί και υπό την παρούσα ηγεσία της το 2018 κατά της αναδοχής από ομόφυλα ζευγάρια. Τότε δεν δεχτήκαμε την αναδοχή και τώρα δεχόμαστε την ίδια την τεκνοθεσία», πρόσθεσε.

Ο κ. Σαμαράς σημείωσε ότι κατά τη δημόσια συζήτηση κάθε αντίθετη άποψη αντιμετωπίστηκε με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. «Είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Εναντίον του νομοσχεδίου είναι και το ΚΚΕ. Είναι ακροδεξιό το ΚΚΕ; Ομοφοβικός ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας; Δεν είναι σκοταδισμός και παπαδαριό η ελληνική εκκλησία, πιστεύεις δεν πιστεύεις. Η πολιτεία είναι διακριτή από την Εκκλησία. Δεν μπορεί να απαξιώνουμε μια Εκκλησία που κράτησε όρθιο το έθνος μας», επισήμανε.

«Ο Στέλιος ο Ράμφος βγήκε και τοποθετήθηκε εναντίον του νομοσχεδίου. Ομοφοβικός και ο Ράμφος; Υπήρξαν και αντίστοιχα πρόσωπα από την Αριστερά. Ακραίος σεξιστής και ο Πανούσης; Ή μήπως έχει δίκιο ο δημοφιλής Δημήτρης Σταρόβας που είπε ότι ζούμε το μπούλινγκ της αντίθετης άποψης. Ακραίος και εγώ που δεν θα το ψηφίσω, που έστειλα σιδηροδέσμια τη Χρυσή Αυγή και μετά κάποιοι πέντε χρόνια δεν έβρισκαν αίθουσα να διεξαχθεί η δίκη; Ακραίος κι εγώ.. Όταν τέτοια πρόσωπα υφίστανται τέτοιο μπούλινγκ φαντάζεστε τι συμβαίνει με κανονικούς βουλευτές. Έγιναν και φροντιστήρια. Ειπώθηκε πως πρέπει να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο επειδή ανήκουμε στη Δύση. Επειδή εγώ πάλεψα να ανήκουμε στη Δύση και το πλήρωσα πριν λίγα χρόνια θα πω ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε τη Δύση με τις παθογένειές της», πρόσθεσε.

«Ανήκω στη Δύση δεν σημαίνει ότι μαϊμουδίζω κάθε συρμό και κάθε μόδα που μας έρχεται. Δεν είδα τα ίδια φροντιστήρια πχ για το δημογραφικό, ούτε για την παιδεία, ούτε για την ασφάλεια, ούτε για το αγροτικό, ούτε για την εξωτερική πολιτική, ούτε για την ακρίβεια. Έχουν μπερδευτεί οι ζυμώσεις με τις πιέσεις», συμπλήρωσε, ενώ τόνισε πως όλοι οι ομοφυλόφιλοι δεν συμφωνούν με τις απόψεις των ΛΟΑΤΚΙ και ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα.

«Μήπως ο γάμος των ομοφύλων ζευγαριών είναι ένα μέτρο εκσυγχρονισμού των κοινωνιών που πρέπει αναπόφευκτα να ακολουθήσουμε; Την απάντηση την έδωσε ο Στέλιος ο Ράμφος που είπε ότι υπάρχουν στην Ολλανδία σωματεία παιδόφιλων. Οπότε δεν πρέπει να παίρνουμε τοις μετρητοίς ό,τι αποφασίζουν. Δεν μπορούμε να πειραματιζόμαστε σε βάρος αθώων παιδιών και πάντως όχι με τις ψυχές αγέννητων παιδιών. Αυτό που μας ζητείτε να ψηφίσουμε άμεσα αφορά ελάχιστους, αλλά οι ουσιαστικές του επιπτώσεις αφορούν τους πάντες. Ανοίγει την πόρτα να συμβούν πράγματα που δεν τα θέλει η κοινωνία. Κοιτάξτε τι γίνεται στις άλλες δυτικές φιλελεύθερες κοινωνίες χάνοντας την εμπιστοσύνη τους σε αυτούς που τους εκπροσωπούν», συνέχισε.

«Από το 1977 σε αυτή τη Βουλή έχω δει πολλές ιδεοληψίες που εμφανίστηκαν ως τομές και μετά ξεχάστηκαν ή απέτυχαν. Ποτέ δεν είδα τόσο ζοφερό τοπίο για τη Δύση, όπως ζούμε σήμερα. Τόσο ζοφερό για την ίδια την Ευρώπη και τόσο τραυματικό για τις αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Σε αυτές τις θεωρίες αποδόμησης των πάντων οδηγούμε τον κόσμο στον απόλυτο κυνισμό. Κύριοι της κυβέρνησης δεν κάνετε έτσι στροφή στο κέντρο. Δεν είναι κέντρο η ανατροπή της οικογένειας. Δεν είναι κέντρο η κατάργηση της μάνας και του πατέρα. Δεν είναι εκσυγχρονισμός η θεωρία των 69 φύλων. Δεν είναι μεταρρύθμιση η προσχώρηση στην κουλτούρα της αποδόμησης των πάντων. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την παράταξή μας και τις ιδέες μας που είναι φιλελεύθερες, πατριωτικές, δυτικές, ευρωπαϊκές αλλά δεν μιμούνται την κάθε ακρότητα που μας έρχεται από έξω», ανέφερε.

Ο πρώην πρωθυπουργός καταλήγοντας είπε ότι η ψήφος των βουλευτών σήμερα ακουμπάει τη συνείδηση , τη ψυχή και τις αγωνίες ολόκληρου του ελληνικού λαού.

