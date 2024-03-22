Γεροβασίλη στον ΣΚΑΪ: Ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει συντεταγμένα προς τις ευρωεκλογές

Για τις ευρωεκλογές, τον Στέφανο Κασσελάκη αλλά και για την απόφαση του κ. Σπίρτζη να ζητήσει ειδική επιτροπή που θα διερευνήσει εάν ο ίδιος έχει ποινικές ευθύνες για το δυστύχημα των Τεμπών μίλησε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

Κληθείσα να απαντήσει για την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις, η κα Γεροβασίλη εκτίμησε ότι «έχουμε μία κάμψη που τείνει να πάρει ανοδικά χαρακτηριστικά, βλέπουμε και τη διαφορά μας από τη ΝΔ που η διαφορά μας αποτυπωνόταν στο 24% πλέον είναι στο 12%.»

Ερωτηθείσα για το πως ερμηνεύει η ίδια τη φθορά της κυβέρνησης και αν οφείλεται στο δυστύχημα των Τεμπών, είπε ότι «τα Τέμπη χτυπούν στην καρδιά της κοινωνίας, βεβαίως το μεγάλο ζήτημα είναι και η ακρίβεια και η οικονομία. Προφανώς ο κόσμος είχε πειστεί ότι πρόκειται για παγκόσμιο φαινόμενο και τώρα βλέπει ότι οι άλλες χώρες ανακάμπτουν. Το ζήτημα των Τεμπών αναδεικνύει την ανασφάλεια για τη διαχείριση της κυβέρνησης».

Αναφορικά με την απόφαση του κ. Σπίρτζη να ζητήσει ειδική επιτροπή για τυχόν δικές του ποινικές ευθύνες για το δυστύχημα των Τεμπών, αλλά και τις δηλώσεις της κυβέρνησης περί ανώδυνης κίνησης, η κα Γεροβασίλη είπε «γιατί δεν το κάνει και ο κ. Καραμανλής αφού είναι τόσο ανώδυνο.

«Η κυβέρνηση παραδέχεται μέσω των σχολίων που κάνει ότι δεν δέχτηκε τη σύσταση της προανακριτικής και μέσω αυτής της απόρριψης να συγκαλύψει τον κ. Καραμανλή. Ας δούμε το ηθικό μέρος της απόφασης του κ. Σπίρτζη, αλλά εάν η επιτροπή πει ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες, θα είναι σε εύκολη κατάσταση η ελληνική δικαιοσύνη; Ο κ. Σπίρτζης το κάνει γιατί είναι βέβαιος ότι δεν έχει ποινικές ευθύνες».

«Και αφού είναι τόσο ανέξοδο γιατί δεν βγήκε μπροστά και ο κ. Καραμανλής και να πει πάμε όλοι μαζί να γίνουν όσες επιτροπές θέλετε γιατί είμαι βέβαιος ότι δεν έχω ποινικές ευθύνες. Η ΝΔ και ο κ. Καραμανλής επέλεξαν κινήσεις αντιπερισπασμού και ότι αυτό είναι θέαμα» πρόσθεσε η ίδια.

Για το κλίμα που επικρατεί σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα γεροβασίλη σχολίασε ότι «περάσαμε ένα μεγάλο διάστημα περιδίνησης με διασπάσεις και εκλογή νέου προέδρου και μείναμε πίσω και με ευθύνη μας παρήχθη μία αρνητική εικόνα. Σήμερα προχωράμε συντεταγμένα προς τον άμεσο εκλογικό στόχο με τις θέσεις μας να έχουν ήδη παρουσιαστεί και από εδώ και πέρα υπάρχει προγραμματισμός πλήρους εξωστρεφούς δράσης προκειμένου να φτάσουν οι θέσεις παντού».

Ερωτηθείσα για το που τοποθετεί τον πήχη κάθε φορά με ό,τι καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις πολύ περισσότερο. Εκτιμώ ότι η πτώση είναι πίσω μας και πιστεύω ότι θα είμαστε δεύτερο κόμμα.

Για τον κ. Κασσελάκη και κάθε φορά ένα θετικό ή αρνητικό γεγονός αφήνει σε όλους μας ένα μάθημα και νομίζω ότι τα μπρος πίσω μας προφανώς και αποτυπώνεται περαιτέρω. Ο πρόεδρος είναι ένας άνθρωπος που έλειπε από τη χώρα και μπήκε απευθείας στα βαθιά, προφανώς υπήρχε μία πολιτική αδυναμία αλλά έχει ταλέντο όπως το επικοινωνιακό χάρισμα έχει και όχι μόνο. Προσαρμόζεται γρήγορα στην ελληνική πραγματικότητα.

Για τις δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν μία δυσαρέσκεια σχετικά με τις εξηγήσεις του κ. Κασσελάκη για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες η κα Γεροβασίλη ανέφερε ότι «η εκτίμησή μου είναι μία κίνηση αντιπερισπασμού. Ο πρόεδρος είπε από την πρώτη μέρα και είπε ότι είμαι αυτός, είναι ένας άνθρωπος με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ζωή των πολιτικών προσώπων οφείλει να είναι διάφανη. Ο ίδιος είπε ότι έχει μεταβιβάσει τις εταιρείες του.»





