«Η Ελλάδα παραμένει συνεπής στην εξωτερική πολιτική αρχών. Από την πρώτη στιγμή της κρίσης στη Μέση Ανατολή τήρησε ισόρροπη στάση, σεβόμενη τις αρχές και αξίες του διεθνούς δικαίου, ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, αναδεικνύοντας την υποχρέωση προστασίας των αμάχων και της δημιουργίας ανθρωπιστικών διαδρομών», ανέφεραν διπλωματικές πηγές, αναφορικά με το ψήφισμα του ΟΗΕ.

Με το σκεπτικό αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, απείχε από την ψηφοφορία για την έγκριση σχετικού σχεδίου ψηφίσματος αραβικών χωρών στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Σχετικά με την ψηφοφορία επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η αποχή στο πλαίσιο του ΟΗΕ δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με καταψήφιση. Αντιθέτως, είναι δημιουργική, υπό την έννοια ότι η χώρα δεν προσμετράται στους παρόντες και άρα διευκολύνεται η επίτευξη ειδικής πλειοψηφίας των δύο τρίτων. Η Ελλάδα συντάχθηκε με την πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 15 χώρες απείχαν έναντι 8 που υπερψήφισαν και 4 που καταψήφισαν. Η Ελλάδα υπήρξε δημιουργική προτείνοντας στο στάδιο των εσωτερικών διαδικασιών ορισμένες σημειακές παρεμβάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν διευκολύνει την ευρύτερη πλειοψηφία. Η Ελλάδα υπερψήφισε τροπολογία του Καναδά για τη ρητή καταδίκη της τρομοκρατικής δράσης εκ μέρους της της Χαμάς, με την υιοθέτηση της οποίας θα ήταν δυνατόν να περάσει το ψήφισμα από όλες τις χώρες. Τελικά αν και πλειοψήφισε δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων (88 υπέρ 55 κατά).

