Πολιτική κόντρα για τη ροζ σημαία που αποσύρθηκε με παρέμβαση του Γιώργου Γεραπετρίτη

Πολιτική κόντρα ξέσπασε εξαιτίας της ροζ ελληνικής σημαίας που παρουσιάστηκε σε έκθεση στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, καθώς μετά την παρέμβαση Γεραπετρίτη για την απόσυρση του έργου τέχνης υπήρξε αντίδραση τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ δια του Στέφανου Κασσελάκη όσο και από τη Νέα Αριστερά.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο επικεφαλής του κόμματος «Νίκη», Δημήτρης Νατσιός, εμφάνισε στη Βουλή, κατά τη συζήτηση επί του προϋπολογισμού, φωτογραφία της επίμαχης ροζ ελληνικής σημαίας. «Είναι δυνατόν να παρουσιάζεται η σημαία μας με ροζ χρώμα, να διακωμωδείται το εθνικό μας σύμβολο; Η σημαία αλλάζει χρώμα, μόνον όταν βαφτεί κόκκινη από το αίμα των αγώνων του λαού μας» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Νατσιός, κάνοντας λόγο για «κουρέλι», η σημαία μας, αντί για γαλανόλευκη, είναι φτιαγμένη με κλινοσκεπάσματα και με ροζ χρώμα.

Στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο παρουσιάστηκε χθες αυτό το κυριολεκτικά κουρέλι ως σημαία μας!

Το μόνο χρώμα που δέχεται η γαλανόλευκη, είναι το κόκκινο από το αίμα των ηρώων μας! pic.twitter.com/YcnxDM5bu2 — Δημήτριος Νατσιός (@dimitrisnatsios) December 17, 2023

Η σημαία φιλοξενήθηκε εντός του ελληνικού Γενικού Προξενείου στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο έκθεσης της Γεωργίας Λαλέ, με θέμα την ενδοοικογενειακή βία και τα εγκλήματα με θύματα γυναίκες. Όπως αναφέρεται επεξηγηματικά, «το έργο τέχνης δημιουργείται από σεντόνια, δωρεά γυναικών που ζουν στην Ελλάδα. Αυτές οι γυναίκες έχουν φαινομενικά λίγα κοινά πράγματα, αλλά όλες έχουν ξαπλώσει σε αυτά τα σεντόνια απελπισμένες και φοβισμένες».

«Η πλειονότητα των θυμάτων γυναικοκτονίας δολοφονούνται στα σπίτια τους και στα κρεβάτια τους. Η ζωή τους τελειώνει στο κρεβάτι που στρώνουν κάθε πρωί. Τα σεντόνια τους απορροφούν το αίμα τους» έχουν αναφέρει σχετικά οι διοργανωτές της έκθεσης. Πρόκειται για μία συμβολικά βαμμένη σε χρώμα ροζ σημαία, που στόχο έχει να αναδείξει το ακανθώδες ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας και τις διαστάσεις που έχει λάβει στις μέρες μας.

Παρά τον συμβολικό της χαρακτήρα, ωστόσο, με εντολή του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, η ροζ ελληνική σημαία αποσύρεται άμεσα από την έκθεση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και τον Real FM για την απόσυρση της ροζ ελληνικής σημαίας, η Γεωργία Λαλέ σχολίασε: «Λυπάμαι που παρερμηνεύτηκε το έργο μου. Τα θύματα γυναικοκτονίας και ενδοοικογενειακής βίας είναι ήρωες στον αγώνα για το δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία στην Ελλάδα και παγκοσμίως».

Η ανάρτηση Κασσελάκη

«Η τέχνη επιτρέπεται να 'παίζει' ακόμη και με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων, όταν θέλει να μεταφέρει ένα μήνυμα -από την αντίθεσή της στον ρατσισμό μέχρι την ενδοοικογενειακή βία», σημειώνει ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «αντίθετα, η εξωτερική πολιτική της χώρας μας δεν επιτρέπεται να παίζει με τα εθνικά θέματα ‘υποκλινόμενη' -κυριολεκτικά και μεταφορικά- διότι αυτό είναι που προσβάλλει στην πράξη τα εθνικά μας χρώματα».

Ο κ. Κασσελάκης συνοδεύει την ανάρτηση του με φωτογραφία από ένα «διάσημο έργο τέχνης, που δημιουργήθηκε πριν από 33 χρόνια» (σ.σ. πρόκειται για έργο του Ντέιβιντ Χάμονς, με τίτλο African-American Flag, όπου τα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ αντικαταστάθηκαν με κόκκινο, πράσινο και μαύρο). «Δεν περιμένω από τον κ. Γεραπετρίτη να υποκλιθεί μπροστά στην τέχνη, αλλά τουλάχιστον ας την αφήσει στην ησυχία της», σχολιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η τέχνη επιτρέπεται να «παίζει» ακόμη και με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων, όταν θέλει να μεταφέρει ένα μήνυμα -από την αντίθεσή της στον ρατσισμό μέχρι την ενδοοικογενειακή βία.



Αντίθετα, η εξωτερική πολιτική της χώρας μας δεν επιτρέπεται να παίζει με τα εθνικά θέματα… pic.twitter.com/8QrrS4Lubh — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) December 18, 2023

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Η Νέα Αριστερά τάχθηκε υπέρ του έργου τέχνης: «Η ακροδεξιά σχολή επιβάλλει μαύρη πολιτική στη χώρα. Μια γυναίκα καλλιτέχνις εκθέτει στη Νέα Υόρκη , στο ελληνικό προξενείο, έργα της για τις γυναικοκτονίες και την κακοποίηση των γυναικών. Ανάμεσα στα έργα είναι και η ελληνική σημαία φτιαγμένη από σεντόνια κρεβατιών γυναικών από την Ελλάδα. Η σημαία έχει το ροζ χρώμα. Η νεαρή Ελληνίδα εικαστικός μέσα από τη ροζ σημαία από σεντόνια συμπυκνώνει τη φωνή των Ελληνίδων γυναικών. Οι φασίστες δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους και ο κ. Γεραπετρίτης δεν τους χάλασε χατίρι. Έδωσε εντολή να κατέβει το έργο. Η κυβέρνηση υποκύπτει διαρκώς στις πιέσεις των ακροδεξιών. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Είμαστε με τη Τζώρτζια Λάλε. Είμαστε με την τέχνη. Είμαστε με τις γυναίκες. Ο κ. Γεραπετρίτης οφείλει να ανακαλέσει μια απόφαση που μυρίζει ακροδεξιά διολίσθηση» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

Πηγή: skai.gr

