Το άλογο που χάρισε ο Όρμπαν στον Ερντογάν

Στην Ουγγαρία ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Oι δύο ηγέτες βάζουν εμπόδια στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Το άλογο που χάρισε ο Ορμπάν στον Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος ανταπέδωσε με ένα ηλεκτρικό όχημα.

Ορμπάν: «Αυτά εδώ είναι από το ιππικό του στρατού και τα εκπαίδευαν πάντα».

Ερντογάν: «Αυτό είναι απο εκεί;»

Ορμπάν: «Mάλιστα, από εκεί».

Ερντογάν: «Αυτό δεν με πλησιάζει»

Τσαγατάι Κιλίτς, διπλωματικός σύμβουλος Ερντογάν: «Επειδή είναι ήρεμο»

Ερντογάν: «Αρα είναι 4 ετών έτσι;»

Ορμπάν: «Ναι 4»

Ερντογάν: «Φέτος, ανοίξαμε το εργοστάσιο στην Τουρκία. Παρέλαβαν αυτό το αυτοκίνητο οι πρόεδροι του Αζερμπαϊτζαν, του Ουζμπεκιστάν, του Καζακστάν, του Τουρκενιστάν

Ορμπάν: «Ε και της Ουγγαρίας..»

Τούρκος πολιτικός αναλυτής μιλάει για ελληνική αεροπορική υπεροχή

«Η τουρκική αεροπορία έχει μείνει πίσω από την ελληνική πολεμική αεροπορία», «έχουμε πρόβλημα επιβίωσης απέναντι στις αεροπορίες του Ισραήλ και της Ελλάδας».

Ο Ντενίζ Ζεϊρέκ, αρθρογράφος της εφημερίδας SOZCU, ανέφερε: «Η γειτονική Ελλάδα θα προσθέσει πολύ σύντομα στο απόθεμά της το νέας γενιάς μαχητικό αεροσκάφος F-35. Η Τουρκία, από την άλλη πλευρά, πρέπει να πείσει τις ΗΠΑ να εκσυγχρονίσουν τα υπάρχοντα F-16 και να αγοράσουν νέα F-16.

Οι Γερμανοί πρέπει επίσης να πειστούν για την πώληση των αεροσκαφών Eurofighter, μια εναλλακτική λύση στα F-16.

Αν δηλαδή δεν πειστούν οι ΗΠΑ και η Γερμανία, η τουρκική Πολεμική Αεροπορία θα μείνει πίσω από πολλές χώρες και ιδιαίτερα από την Ελλάδα σε αεροσκάφη νέας γενιάς για τα επόμενα 9 χρόνια.

Από τη στιγμή η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στα δικά της συμφέροντα στην εσωτερική πολιτική, όχι στα συμφέροντα της χώρας στην εξωτερική πολιτική, υπήρξε ένα κενό στην αεράμυνα μας που μπορεί να ονομαστεί πρόβλημα «επιβίωσης» έναντι του Ισραήλ, της Ελλάδας και όλων των ευρωπαϊκών χωρών.

Αυτό το πρόβλημα θα συνεχιστεί μέχρι το 2032, όταν ο Κάαν ενταχθεί στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία».

Τεράστια επεισόδια εντός της σχολής πεζικού

Αντιπολίτευση: «Ανεξέλεγκτος διαπληκτισμός κεμαλιστών-ισλαμιστών ανθυπολοχαγών που σταμάτησε μόνο με την επέμβαση της αστυνομίας»

Κεμαλικός Τύος: «Υπάρχει ισλαμική συμμορία εντός του στρατού»

Φιλο-ισλαμικές εφημερίδες: «Η χούντα των ανθυπολοχαγών εναντίον θρησκευομένων σπουδαστών»

Αλί Μαχίρ Μπασαρίρ, αντιπρόεδρος ΚΟ Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος: «Στη Σχολή Πεζικού μια ομάδα ανθυπολοχαγών αρνήθηκαν να βάλουν στο πέτο τους τη φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ και ένας απο αυτούς , λυπάμαι που το λέω έσκισε τη φωτογραφία του Κεμάλ. Υπάρχουν αυτοί οι ισχυρισμοί. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες πως σε αυτές τις κινήσεις αντέδρασαν οι υπόλοιποι ανθυπολοχαγοί και ξέσπασαν μεγάλος καβγάς και επεισόδια και ξεκίνησαν πειθαρχικές έρευνες. Αν υπάρχει έστω ένας στρατιώτης που αρνείται να κρατάει την φωτογραφία του Κεμάλ, τότε αυτός δεν πρέπει να βρίσκεται στον τουρκικό στρατό! Αν η χώρα μας έχει φτάσει στο σημείο. όπου υπάρχουν κάποια μέλη του Στρατού μας που δεν σέβονται τον αρχιστράτηγο μας. Κρίμα στα χάλια που βρισκόμαστε. Μα πού πάμε;»

Τούρκοι αναλυτές: «Κατέστρεψαν τον τουρκικό στρατό, γέμισαν ισλαμιστές και μέλη αιρέσεων»

«Πρόσφατα δεν είχαμε πιλότους να απογειώσουν τα μαχητικά μας»

Ισμαήλ Σαϊμάζ, δημοσιογράφος εφημερίδας SOZCU: «Επιχειρούν να παρουσιάσουν ως πραξικόπημα των Κεμαλιστών αξιωματικών, την παρέμβαση τους εντός της σχολής του Πεζικού. Εδώ κατέστρεψαν τον τουρκικό στρατό καθώς τον κατηγόρησαν για Κεμαλισμό. Ζήσαμε εφιάλτες. Παρέδωσαν την τουρκική αεροπορία στους Γκιουλενιστές και ζησαμε εναν εφιάλτη. Δεν μας είχαν μείνει πιλότοι που να μπορούν να απογειώσουν τα μαχητικά! Τις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις τις διαλύσατε! Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά. Τώρα προσπαθούν να προστατέψουν τους ισλαμιστές και τους τα μελη αιρέσεων και κατηγορούν τους κεμαλιστές ανθυπολοχαγούς ως πραξικοπηματίες! Μιλάμε για πατριώτες αξιωματικούς που σέβονται τις αξίες και τις αρχές της χώρας και ετοιμάζουν την απομάκρυνση του απο το στράτευμα».

