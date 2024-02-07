Μαρινάκης: Κοινωνική πολιτική είναι να εξασφαλίζεις ότι το πανεπιστήμιο δεν θα είναι κλειστό

«Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Τζάνειο δείχνει επιτέλους ότι αλλάζουμε σελίδα. Πρόκειται για ένα έργο περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ, συν ΦΠΑ, που στοχεύει κυρίως στην ανακαίνιση λουτρών, χώρων υγιεινής, αλλά και την ανακαίνιση και την δημιουργία νέων Μονάδων. Αυτό είναι πάρα πολύ ζωτικής σημασίας για το Νοσοκομείο. Δεν είναι κάτι για το οποίο απλά έχει εγκριθεί μία μελέτη, μία μακέτα που πήγε να δει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα έργο εν εξελίξει. Και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που οι πολίτες το νιώθουν στην καθημερινότητα τους», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι για τις ανακαινίσεις νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας η χρηματοδότηση είναι από Ταμείο Ανάκαμψης για το οποίο ο Κ. Μητσοτάκης πρωταγωνίστησε για τη δημιουργία. «Τέτοια έργα, πέραν του προφανούς, που είναι έργα σημαντικά, έναν κομβικό τομέα, νευραλγικής σημασίας, όπως είναι ο τομέας της Υγείας, είναι και έργα τα οποία αρχίζουν και αποκαθιστούν όλο και περισσότερο την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και αρχίζουν και δείχνουν στους πολίτες, ότι όλα αυτά που απαξιωτικά, διαχρονικά ο χώρος της Αριστεράς, τα άκρα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, μιλούν, έχουν αξία», συμπλήρωσε ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα αντίστοιχα έργα στο χώρο της υγείας.

Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι το στοίχημα της πρώτης τετραετίας για την Υγεία ήταν να κρατηθεί όρθιο το ΕΣΥ «Και θεωρώ ότι κρατήθηκε όρθιο το ΕΣΥ», υπογράμμισε και αναφέρθηκε αναλυτικά στις σχετικές δράσεις που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση.

Μίλησε επίσης για τις αυξήσεις που δόθηκαν στους εργαζόμενους στην υγεία και τόνισε ότι συνολικά το ζήτημα του διαθέσιμου εισοδήματος είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και ήδη έχει ξεκινήσει.

Επιπλέον αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ενιαία λίστα χειρουργείων και σημείωσε πως το πρόγραμμα της κυβέρνησης έχει βάθος 4ετίας και ήδη υλοποιείται.

Σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και τα μη κρατικά παραρτήματα ξένων ΑΕΙ και τη στάση της αντιπολίτευσης, σημείωσε ότι κατά 70%, αναφέρεται στην ενδυνάμωση του δημόσιου πανεπιστημίου και σε παραπάνω χρηματοδότηση, περίπου 1 δισεκατομμύριο για τα δημόσια πανεπιστήμια.

«Εδώ δεν υπάρχουν ναι μεν αλλά. Ή είσαι επιτέλους υπέρ ή συνεχίζεις μια παράδοση του χώρου της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, που καθιστά και στο θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, μια θλιβερή εξέλιξη», υπογράμμισε.

Υπενθύμισε επίσης ότι «η κυβέρνηση το 2019, κατήργησε το άσυλο ανομίας και το επανέφερε στην αληθινή του έννοια» και πρόσθεσε: «Ζούμε σε μια χώρα που διαχρονικά η αριστερά επενδύει στην προβοκάτσια. Μην κοροϊδευόμαστε. Επενδύει στο ατύχημα…».

Για τις εξετάσεις με ηλεκτρονικά μέσα είπε ότι ο αρμόδιος υπουργός Παιδείας έστειλε μια εγκύκλιο με ένα πλήρες θεσμικό οπλοστάσιο, για να διασφαλιστεί η εξεταστική.

«Εξ' ου και η απόφαση της συνόδου των πρυτάνεων. Προτεραιότητα δεύτερη, η ψήφιση του νομοσχεδίου. Είναι ένα νομοσχέδιο που λύνει μια εκκρεμότητα η οποία είχε μείνει άλυτη γιατί πολύ απλά επικρατούσαν λογικές της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Προτεραιότητα τρίτη και εξίσου σημαντική λέει ανοικτά πανεπιστήμια», πρόσθεσε.

Για το άσυλο στα πανεπιστήμια και τις καταλήψεις δήλωσε επίσης ότι εφαρμόζεται ο νόμος και όποτε καλούνται οι αρχές, επεμβαίνουν. «Η πλήρης κατάργηση του ασύλου ανομίας και η επαναφορά του στην αληθινή του έννοια, που είναι ελεύθερη διακίνηση ιδεών, όχι εγκληματιών, έγινε το 2019 από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και την Κυβέρνηση της Ν.Δ. και εφαρμόζεται. Βέβαια, θα πρέπει να διανυθεί και η υπόλοιπη απόσταση. Γιατί; Ποιος είναι ο στόχος; Να μην είναι καν θέμα καν αντικείμενο συζήτησης το ότι έγινε το αυτονόητο», συμπλήρωσε.

«Κοινωνική πολιτική είναι να μπορεί ένα νέο παιδί άμα θέλει να μην πρέπει να πάει στην Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού, αλλά να μπορεί να σπουδάσει και σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη χώρα του. Κοινωνική πολιτική είναι να του εξασφαλίζεις ότι το πανεπιστήμιό του δεν θα είναι κλειστό», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

«Είναι υποκριτικό ο κ. Κασσελάκης να είναι κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ένας άνθρωπος, ο οποίος η ίδια του η ζωή, και πολύ σωστά, έδειξε ότι δεν είναι κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και, δυστυχώς, δεν είναι ο πρώτος από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασσελάκης που θέλει όποιος μπορεί να πηγαίνει να σπουδάζει στο εξωτερικό, σε μη κρατικό -αν θέλει- πανεπιστήμιο, επειδή έχει παραπάνω λεφτά να πάει στο εξωτερικό, αλλά, ο Έλληνας μαθητής να μην μπορεί να το κάνει αυτό», συνέχισε ενώ τόνισε πως τα κριτήρια ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας θα είναι τα πιο αυστηρά από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το νομοσχέδιο στόχος είναι να ψηφιστεί μέχρι τέλος Φεβρουαρίου ενώ για την αναθεώρηση του άρθρου 16 σημείωσε ότι θα είναι στις προτάσεις της κυβέρνησης.

Για τα αιτήματα των αγροτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι σε αυτά που έχουν δημοσιονομικό κόστος η κυβέρνηση έχει δώσει πολύ πειστικές απαντήσεις.

«Εμείς, ξέρετε, δεν ανεβήκαμε σε τρακτέρ, αλλά προσπαθήσαμε αυτούς οι οποίοι είναι σε τρακτέρ στα χωράφια σε όλη την Ελλάδα, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους να τους σεβαστούμε γιατί κάνουν μια πολύ σκληρή και σημαντική δουλειά. Και κάναμε μια σειρά από παρεμβάσεις. Μειώσεις φόρων για τα λιπάσματα, για τις ζωοτροφές, επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και τώρα, νομίζω ότι οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Βουλή έχουν μεγάλη σημασία. Λύνουν το πρόβλημα; Μα, ο ίδιος είπε όχι. Αλλά, είναι ανακοινώσεις οι οποίες είναι κοστολογημένες, θα εφαρμοστούν και θεωρώ ότι είναι σημαντικές για τους αγρότες», υπογράμμισε.

«Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα. Οι αγρότες δεν ήρθαν τον Μάιο και τον Ιούνιο του ΄23 και είπαν «μπράβο, μας τα λύσετε όλα». Είπαν «επειδή είδαμε μια προσπάθεια με μετρήσιμο αποτέλεσμα, θέλουμε να συνεχίσουμε σ' αυτό το δρόμο να μας λύσετε και τα πολλά ακόμα, που έχουμε ως προβλήματα». Σας ξαναλέω, λοιπόν, στο ζήτημα των αιτημάτων αυξημένου κόστους παραγωγής, εδώ υπάρχει μια διάσταση, που ειδικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η δική μας η Κυβέρνηση δεν την αγνοεί. Εμείς δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα υποθηκεύσουμε τις επόμενες γενιές για να γίνουμε αρεστοί..», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης είπε επίσης πως το σημαντικότερο πρόβλημα είναι των αγροτών της Θεσσαλίας.

«Εκεί, λοιπόν, τι θα κάνουμε; Εκεί θα τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα, στο μέτρο του δυνατού. Και να πω εδώ κάτι. Είναι μια κατάκτηση για τη χώρα, η οποία έγινε δυστυχώς στις άσχημες συνθήκες του «Ιανού», το ότι έχει πλέον, έναν μηχανισμό με αρχή, μέση και τέλος της αρωγής. Καταγραφή, αποκατάσταση και πληρωμή, σε ταχύτητες οι οποίες είναι υπερπολλαπλάσιες των προηγούμενων ετών», ανέφερε ενώ παράλληλα αποδοκίμασε τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα ζητήματα της ΚΑΠ.

«Η πόρτα του γραφείου του Πρωθυπουργού, όχι μόνο για τους αγρότες, συνολικά για επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες είναι αποδεδειγμένα ανοιχτή. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Πρωθυπουργός της χώρας να αρνηθεί θεσμική συνάντηση με εκπροσώπους επαγγελματιών και μάλιστα ενός κλάδου ο οποίος είναι μια από τις πιο βαριές βιομηχανίες της χώρας μας. Απλά, περιμένουμε να υποβληθεί, προφανώς, ένα συγκεκριμένο αίτημα, μια συγκεκριμένη συνάντηση με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο», δήλωσε επίσης.

Για το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών ανέφερε πως η κυβέρνηση είναι αισιόδοξη ότι θα υπερψηφιστεί με περισσότερες ψήφους και από τη πλειοψηφία και με ψήφους της Αντιπολίτευσης. «Δεν θέλω, όμως, να μπω στη λογική των αριθμών. Θα σας πω, όμως, κάτι. Δεδομένου του γεγονότος ότι κατά παράδοση των ψηφοφοριών που αφορούν νομοσχέδια για ατομικά δικαιώματα δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία, είναι λογικό να έχουμε και μέλη Κοινοβουλευτικής Ομάδας που θα απέχουν», σημείωσε. Και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας για τους βουλευτές. Εμείς έχουμε πει για τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι ψηφίζουν ως βουλευτές, όμως, έχουν μια αυξημένη θεσμική υποχρέωση γιατί συμμετέχουν σε ένα συλλογικό Όργανο. Η ψήφος κάθε βουλευτή είναι ιερή και είναι προσωπική, ειδικά όταν δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία. Όταν συμμετέχεις σε ένα σύνολο οφείλεις, θεωρώ εγώ, να υποστηρίζεις τις πρωτοβουλίες, τις αποφάσεις αυτού του συνόλου».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε επίσης για τη ΝΔ ότι είναι το μόνο κόμμα που κατάφερε να μείνει μεγάλη παράταξη καθ' όλη τη διάρκεια των 50 ετών από την ίδρυσή της.

«Πολλές φορές έχουμε πει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο αληθινά λαϊκό κόμμα. Αυτό που σας λέω εφαρμόζεται και σε αυτά που συζητούσαμε για την υγεία, για την παιδεία, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, για τις καταλήψεις. Γι' αυτή τη συζήτηση θεωρώ ότι αν κάτσει κανείς και δει τι τελικά είναι προοδευτικό και τι τελικά κάνει η Νέα Δημοκρατία, τι κάνει τώρα η Κυβέρνηση αυτή σε αυτό το θέμα. Δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να παντρευτούν και είναι άτομα του ιδίου φύλου να το κάνουν σε έναν πολιτικό γάμο και προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών. Τελεία και παύλα», ανέφερε.

Δήλωσε δε ότι προσωπικά χρωστάει πολλά και ουσιαστικά στον Πρωθυπουργό πέραν των θέσεων και των αξιωμάτων, που του έχει αναθέσει και έχουν την αξία τους.

«Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είναι για πάντα. Είναι για όσο θέλουν οι πολίτες να είναι και εν προκειμένω ο Πρωθυπουργός, που έχει την εμπιστοσύνη των πολιτών και μας επιλέγει. Είμαι ευγνώμων κυρίως για τις δυνατότητες που έχω καθημερινά να συμμετέχω σε μία πολύ σημαντική προσπάθεια. Δεύτερο δεδομένο, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, από τότε που αποφοίτησα, δουλεύω. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και δεν είναι και κάτι που είναι για να πανηγυρίζουμε, το κάνουν πολλοί άλλοι στην ηλικία μου», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

«Οι ευρωεκλογές θα λάβουν χώρα έναν χρόνο μετά από μία πολύ σημαντική επαναβεβαίωση εμπιστοσύνης. Έναν χρόνο που έγιναν πολλά, θεωρώ, πολύ σημαντικά βήματα και περάσαμε δύσκολες ημέρες, ειδικά λόγω των έντονων φυσικών φαινομένων. Εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε τι έχουμε κάνει και εντός της χώρας, αλλά και εκτός συνόρων. Και αναφέρθηκα πριν και στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και σε μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες. Πιστεύουμε ότι η σχέση εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, της Κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας με τους πολίτες, είναι μία σχέση η οποία έχει γερά θεμέλια. Δεν νομίζω ότι έχει αξία να μπούμε σε αριθμούς. Θέλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και να εκλέξουμε και τους πιο άξιους εκπροσώπους στο Ευρωκοινοβούλιο», ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.