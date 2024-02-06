Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο, όπου εκτελούνται εκτεταμένα έργα για την αναβάθμιση χώρων νοσηλείας και υγιεινής, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους και τον Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστο Ροΐλο, ενημερώθηκε από τον Διοικητή του νοσοκομείου Ηλία Γουζουάση για την πρόοδο των εργασιών, οι οποίες συνολικά καταλαμβάνουν επιφάνεια περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων, σε τέσσερις ορόφους του κύριου κτηρίου.

Ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε αρχικά στις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις του 1ου και του 3ου ορόφου, οι οποίες έχουν πλέον παραδοθεί προς χρήση, και στη συνέχεια ανέβηκε στον 4ο όροφο, όπου οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του Μαρτίου, ώστε στη συνέχεια να αρχίσουν τα έργα στον 5ο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο ευχαρίστησε για τη αδιάκοπη προσφορά του εν μέσω εργασιών. «Θα βοηθήσει πάρα πολύ», σημείωσε μία εργαζόμενη στο νοσοκομείο, αναφερόμενη στις αναβαθμίσεις που υλοποιούνται.

Οι παρεμβάσεις στο Τζάνειο περιλαμβάνουν την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των θαλάμων νοσηλείας, των γραφείων, κοινόχρηστων και υποστηρικτικών χώρων οκτώ νοσηλευτικών μονάδων, τη δημιουργία 32 νέων λουτρών και την πλήρη ανακατασκευή 18 συγκροτημάτων κοινόχρηστων WC.

Στο τέλος της επίσκεψής του ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ταχύτητα με την οποία δρομολογείται το σημαντικό έργο ανακατασκευής του Τζάνειου Νοσοκομείου.

Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τις παλιές πτέρυγες. Όσοι εργάζεστε εδώ ή έχετε νοσηλευθεί, γνωρίζετε την κατάσταση η οποία δυστυχώς επικρατούσε στο νοσοκομείο. Είχε να γίνει ουσιαστική ανακατασκευή από το 1960, ενημερώθηκα.

Και βέβαια, μπορείτε να κάνετε τη σύγκριση με τις νέες πτέρυγες, με θαλάμους οι οποίοι πια έχουν τουαλέτες, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας, αλλά και εργασίας, σε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι τόσο ταυτισμένο με την πόλη του Πειραιά.

Θέλω να τονίσω ότι οι πόροι οι οποίοι αξιοποιήθηκαν για την ανακατασκευή του Τζάνειου προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και θέλω να ευχαριστήσω το ΤΑΙΠΕΔ, ως φορέα υλοποίησης, για την πολύ μεγάλη ταχύτητα με την οποία δρομολογεί σημαντικά έργα, τα οποία μόνο στα νοσοκομεία μας ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης πιάνουν τόπο και μέσα από αυτούς υλοποιούμε έργα τα οποία χρόνιζαν εδώ και πολύ καιρό, για την αναβάθμιση συνολικά της δημόσιας υγείας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Θέλω, επίσης, να συγχαρώ όλους τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, διότι δεν είναι εύκολο να προχωράς σε μία τέτοια παρέμβαση με το νοσοκομείο «εν κινήσει», να λειτουργεί δηλαδή. Το ίδιο θα συμβεί και με τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας και για την κατανόησή σας.

Αλλά κι εσείς βλέπετε τα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης: καλύτερες συνθήκες εργασίες για εσάς και σίγουρα καλύτερες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς οι οποίοι έρχονται και νοσηλεύονται στο Τζάνειο.

Έτσι οραματιζόμαστε το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας: με ποιοτικές υποδομές, με ουσιαστική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθούμε να εργαζόμαστε. Οπότε εύχομαι καλή και γρήγορη ολοκλήρωση των έργων».

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι «μετά από 60 και πλέον χρόνια γίνεται μία ουσιαστική ανακαίνιση όλων των χώρων του νοσοκομείου. Σε χρόνο ρεκόρ, σε λιγότερο από δύο μήνες, κ. Πρόεδρε, ξεκίνησε η εργολαβία, παραδόθηκαν ήδη οι δύο πρώτοι όροφοι, πλήρως ανακαινισμένοι και ανακατασκευασμένοι, κατασκευάζεται ο τρίτος και ακολουθούμε για τον τέταρτο.

Και σε έναν μήνα από σήμερα ξεκινάμε και την επόμενη εργολαβία, που ανακαινίζουμε όλα τα τμήματα επειγόντων περιστατικών στο ισόγειο του νοσοκομείου. Έτσι, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024, το Τζάνειο θα είναι πρακτικά ένα καινούργιο νοσοκομείο».

Στον φάκελο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» για τη δημόσια υγεία περιλαμβάνονται επίσης, μεταξύ άλλων, η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός των τμημάτων επειγόντων περιστατικών σε μεγάλα δημόσια νοσοκομεία όπως το Θριάσιο, το ΚΑΤ και το Ιπποκράτειο, η αναβάθμιση των κτηρίων, των ενεργειακών προδιαγραφών, του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των υποδομών περισσότερων από 150 δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας, και η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για όλα τα 312 κέντρα υγείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.