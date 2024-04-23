Μαρινάκης για ΣΥΡΙΖΑ: Στέλνει σήμερα υπόμνημα για Σπαρτιάτες, ενώ η προθεσμία έχει λήξει από 20 Απριλίου

Κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ ασκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο θέμα του κόμματος «Σπαρτιάτες».

Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ έχουν καταθέσει υπομνήματα προκειμένου να μπλοκαριστεί η κάθοδος του στις ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επικαλούμενος δήλωση του τομεάρχη Δικαιοσύνης του κόμματος, κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι μόλις σήμερα αποφάσισαν να στείλουν υπόμνημα, την ώρα που όπως λέει η προθεσμία έχει λήξει από τις 20 Απριλίου.

«Μόλις χθες αναρωτιόμασταν ως κυβέρνηση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταθέσει υπόμνημα στον Άρειο Πάγο κατά του κόμματος Σπαρτιάτες. Σήμερα πήραμε την απάντηση. Πριν από λίγο ο βουλευτής και τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Αυλωνίτης, μιλώντας σε εκπομπή στο κανάλι της Βουλής, μας ενημέρωσε ότι αποφάσισαν (και μάλιστα μετά από σύσκεψη και με τον επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο), να καταθέσουν «σήμερα κιόλας» υπόμνημα κατά των Σπαρτιατών. Σήμερα! Ενώ η προθεσμία έχει λήξει από τις 20 του μηνός», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

Όπως λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απών από μια τέτοια υπόθεση που αφορά στην ποιότητα της Δημοκρατίας μας. Ούτε την τελευταία μας νομοθετική πρωτοβουλία, προς αυτή την κατεύθυνση είχαν ψηφίσει, ούτε στις εθνικές εκλογές του 2023 είχαν καταθέσει υπόμνημα κατά του κόμματος Κασιδιάρη».

«Οι δήθεν υπερασπιστές της Δημοκρατίας, που κόπτονται για το Κράτος Δικαίου, συκοφαντώντας την Ελλάδα στην Ευρώπη, μένουν σταθερά μόνο στα μεγάλα λόγια και στη δημιουργία εντυπώσεων. Όπως τότε που επί 4,5 χρόνια δεν έβρισκαν αίθουσα να δικαστεί η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Από επαναστατική γυμναστική και δηλώσεις χορτάσαμε. Αλλά την Δημοκρατία την υπερασπίζεται κανείς με πράξεις», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ολόκληρη η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη

