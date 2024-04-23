Ευρωεκλογές: Ελληνικό «άρωμα» στις γερμανικές υποψηφιότητες

Ο προεκλογικός πυρετός δεν έχει ακόμη αγγίξει τη γερμανική πραγματικότητα, αν και οι πρώτες αφίσες έχουν κάνει δειλά την εμφάνισή τους και στις τηλεοπτικές εκπομπές λόγου γίνεται σαφές ότι οι πολιτικοί προσκεκλημένοι απευθύνονται στο εκλογικό τους κοινό. Ούτως ή άλλως στις 9 Ιουνίου εκατομμύρια Γερμανοί ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες για να στείλουν εκπροσώπους τους στην Ευρωβουλή. Κι όποιος ισχυριστεί ότι δεν θα "γράψει" το αποτέλεσμα ή δεν θα έχει βαρύτητα το αποτέλεσμα στους εσωτερικοπολιτικούς συσχετισμούς δυνάμεων, δεν θα είναι ειλικρινής. Πολλά θα εξαρτηθούν από τους ίδιους τους υποψηφίους και από τον βαθμό της αναγνωρισιμότητάς τους, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Madame Europe

Εάν θέλουμε να σταθούμε στους επικεφαλής υποψηφίους (Spitzenkandidat) των κομμάτων, η πιο αναγνωρίσιμη είναι αναμφισβήτητα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Πριν ξεκινήσει την πολιτική της καριέρα εργάστηκε ως γιατρός και δημιούργησε οικογένεια με 7 παιδιά. Το αμερικανικό Forbes την ανακήρυξε τελευταία ως την πιο "ισχυρή γυναίκα του κόσμου". Πρώην υπουργός Άμυνας, Εργασίας και Οικογενειακών Υποθέσεων, για να περιοριστούμε μόνο στις υπουργικές καρέκλες, η περίπτωσή της έχει μια διαφορά σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους συνυποψηφίους. Η κυρία φον ντερ Λάιεν (ξανα)βάζει υποψηφιότητα μόνο για τη θέση προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά από μια θητεία 5 χρόνων. Το πόσο επιτυχημένη ήταν, οι απόψεις διίστανται. Επί της θητείας της συνέπεσε η πανδημία και ο ρωσικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας. Η φον ντερ Λάιεν ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο, συμμετείχε σε αμέτρητα Συμβούλια και Συνόδους Κορυφής εκπροσωπώντας τα συμφέροντα και προβάλλοντας τα αιτήματα της ΕΕ. Για το ντιλ δις που έκανε με τη φαρμακοβιομηχανία Pfizer και τον επικεφαλής της ελληνικής καταγωγής Άλμπερτ Μπουρλά, οι εισαγγελείς των Βρυξελλών ξεκίνησαν έρευνες σε μια κρίσιμη περίοδο για την ίδια.

Mε αφορμή την παραίτηση του εκλεκτού της φον ντερ Λάιεν Μάρκους Πίπερ πριν καν αναλάβει Επίτροπος για τις Μικρομεσαίες με την κατηγορία του νεποτισμού και της ευνοιοκρατίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δέχτηκε επικρίσεις. Ακούστηκε μάλιστα ότι μετά τις εκλογές θα μπορούσε η θητεία της να οδηγηθεί πρόωρα προς το τέλος της, αλλά πρόκειται για εικασίες. Γεγονός είναι ότι δέχεται επικρίσεις και από τους ομοϊδεάτες της. Άλλοι την θεωρούν πολύ "Πράσινη", άλλοι ότι διχάζει κοινωνικά την ΕΕ. Υπάρχει και κάποιο παράδοξο. Παρόλο ορίστηκε από το κόμμα της ως επικεφαλής υποψήφια, δεν περιλαμβάνεται σε κανέναν εκλογικό κατάλογο και, ως εκ τούτου, δεν έχει άμεσο δικαίωμα ψήφου. Υποψηφιότητα για Spitzenkandidat από το Χριστιανοκοινωνικό κόμμα βάζει και ο Μάνφρεντ Βέμπερ. Τα 5 τελευταία χρόνια ήταν επικεφαλής της πολιτικής ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρόεδρος του κόμματος. Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, ο ερασιτέχνης κιθαρίστας σπούδασε Φυσικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Μονάχου, με ειδίκευση στην τεχνική προστασία του περιβάλλοντος.

Μια "Eurofighter" με πάθος για την Ελλάδα

Την προεκλογική κούρσα με τα χρώματα των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών οδηγεί η Καταρίνα Μπάρλεϊ. Πρόκειται για τη δεύτερη υποψηφιότητα της δικηγόρου μετά τις ευρωεκλογές του 2019. 55 χρονών σήμερα, είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης, Οικογένειας και Γενική Γραμματέας του SPD. Η μητέρα δύο παιδιών είναι μέλος του SPD από το 1994. "Είμαι Ευρωπαία μέχρι το μεδούλι", διαβεβαιώνει η Μπάρλεϊ στην ιστοσελίδα της. Γεννημένη στην Κολωνία, η μητέρα της είναι Γερμανίδα και ο πατέρας της Βρετανός. Η Μπάρλεϊ σπούδασε, μεταξύ άλλων, στο Παρίσι. Έχει κάνει εκστρατεία για το κράτος δικαίου στο Ευρωκοινοβούλιο και έχει τραβήξει την προσοχή με τις επικρίσεις της κατά του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν. "Δεν πρέπει να επιτρέψουμε μετατόπιση δυνάμεων προς την άκρα δεξιά", δήλωσε σε συζήτηση που ακολούθησε προεκλογική εκστρατεία των Σοσιαλδημοκρατών στο Βερολίνο. "Εμείς οι Σοσιαλδημοκράτες πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι μεγάλο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύτιμη, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι θαυμαστό έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο". Η Μπάρλεϊ προσπαθεί να μεταδώσει το πάθος της για την ΕΕ.

Πριν την ΕΕ, η 66χρονη Μαρί-Άγκνες Στρακ Τσίμερμαν είχε και έχει διαχρονικό πάθος με την Ελλάδα και τις μηχανές. Με μια μηχανή κατέβηκε στην Ελλάδα σε μια από τις ετήσιες επισκέψεις της για διακοπές με όλη την οικογένεια, κόρες, γαμπρούς, εγγόνια και σύζυγο. Στην ευρωπαϊκή αρένα κατεβαίνει με τα χρώματα των Φιλελευθέρων και διαφημίζεται ως "Eurofighter". Ο πόλεμος στην Ουκρανία της έδωσε μεγάλη αναγνωρισιμότητα από τη θέση της προέδρου της Επιτροπής Άμυνας. Εξαρχής, όταν όλοι οι άλλοι Γερμανοί πολιτικοί άρθρωναν μισόλογα, εκείνη τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της αποστολής τεθωρακισμένων και όπλων στην Ουκρανία. Η κριτική της στάση ιδιαίτερα απέναντι στον καγκελάριο Σολτς άγγιξε τα όρια "νεύρωσης", αλλά αυτό είναι το στιλ της, να λέει αυτό που θέλει και να μην χρησιμοποιεί "περικοκλάδες". Στην προεκλογική εκστρατεία είπε με καθαρά λόγια ότι θα πάρει θέσεις κατά του καγκελαρίου. "Τώρα το θέμα είναι να μεταφέρω όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του FDP στην Ευρώπη - και δεν μπορώ να λάβω υπόψη μου τον καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, έχουμε διαφορετικές απόψεις, οπότε δεν είναι ο καγκελάριός μου", είπε.

Η Πράσινη φεμινίστρια και ο νοσταλγός των Ναζί

Από το κόμμα των Πρασίνων η Τέρι Ράιντκε είναι μια άγνωστη στη Γερμανία, αλλά έχει κάνει συχνά ενέργειες στις Βρυξέλλες που έχουν φέρει σε άβολη θέση τον συνασπισμό στο Βερολίνο. Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2014 "αγωνίζεται για τους λαούς της Ευρώπης και τον κλιματικά ουδέτερο εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας, για περισσότερη δικαιοσύνη και μια ανθεκτική δημοκρατία", αναφέρεται στη διαδικτυακή ενημέρωση του κόμματος. Θεωρεί τον εαυτό της ως παιδί της περιοχής του Ρουρ, είναι φεμινίστρια με αυτοπεποίθηση και υπέρμαχος μιας ισχυρής κοινωνικής πολιτικής. Είναι επικεφαλής των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει θέσει ως στόχο να κερδίσει πόντους για τους Πράσινους στον νότο και τα ανατολικά της ΕΕ. Εάν η φον ντερ Λάιεν δεν γίνει ξανά πρόεδρος της Επιτροπής, θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει η επόμενη Επίτροπος της Γερμανίας. Στο παρελθόν η Ράιντκε έχει εμφανιστεί κυρίως ως ακτιβίστρια υπέρ των ίσων δικαιωμάτων και διατηρεί λεσβιακή σχέση με τη Γαλλίδα γερουσιαστή Μελανί Βόγκελ. Στην υπόθεση παραίτησης πρόσφατα του ευρωβουλευτή των Πρασίνων Μάλτε Γκαλέ έπειτα από σχετικά δημοσιεύματα του περιοδικού Stern, επικρίθηκε πρόσφατα ότι δεν διερεύνησε επαρκώς φήμες για καταγγελίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης.

Επικεφαλής της λίστας της Εναλλακτικής για τη Γερμανία AfD για τις ευρωεκλογές είναι ο Μαξιμίλιαν Κρα, 46 χρονών, δικηγόρος, ο οποίος υποστηρίζεται από την ακροδεξιά πτέρυγα του κόμματος. Γεννημένος στη Δρέσδη, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2019. Το 2023 δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο "Πολιτική από τα Δεξιά. Ένα μανιφέστο". Εκδόθηκε από τον Γκετς Κούμπιτσεκ, ο οποίος, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της λεγόμενης Νέας Δεξιάς. Ο Κρα είχε επικριθεί στο παρελθόν στο ίδιο του το κόμμα για την εγγύτητά του με την Κίνα. Πρόσφατα ήρθε στο φως της δημοσιότητας επειδή είχε δώσει συνεντεύξεις στη φιλορωσική διαδικτυακή πλατφόρμα "Φωνή της Ευρώπης", η οποία έχει συμπεριληφθεί στον εθνικό κατάλογο κυρώσεων από το τσεχικό υπουργικό συμβούλιο. Κι εδώ θα υπήρχε ελληνικό "άρωμα". Συζητήθηκε η συμμετοχή του ελληνικής καταγωγής Δημήτρη Κιζούδη στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος, αλλά τελικώς δεν αποφασίστηκε. Από το 2022 ο κύριος Κιζούδης είναι προσωπικός πολιτικός σύμβουλος του προέδρου του κόμματος Τίνο Κρουπάλα.

Και η Αριστερά έχει την καπετάνιο της

Επικεφαλής υποψήφιοι στη λίστα για τις ευρωεκλογές από την Αριστερά είναι ο επικεφαλής του κόμματος Μάρτιν Σίρντεβαν μαζί με την ακτιβίστρια για το κλίμα και τους πρόσφυγες Καρόλα Ράκετε. Ο Σίρντεβαν είναι πρόεδρος του γερμανικού Αριστερού Κόμματος και ήδη συν-επικεφαλής της Αριστερής Ομάδας GUE/NGL στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με διδακτορικό στις πολιτικές επιστήμες γεννήθηκε στο Ανατολικό Βερολίνο το 1975 και ήταν ήδη επικεφαλής υποψήφιος στις ευρωεκλογές του 2019. Η Καρόλα Ράκετε είναι πολιτικά ανεξάρτητη. Η 35χρονη καπετάνιος έγινε διεθνώς γνωστή το 2019, όταν κατέπλευσε στο νησί Λαμπεντούζα με το πλοίο "Sea Watch 3" μεταφέροντας πρόσφυγες που διασώθηκαν από κίνδυνο στη θάλασσα, παρά την απαγόρευση των ιταλικών αρχών.

Ο πρώην πολιτικός του Κόμματος της Αριστεράς Φάμπιο ντε Μάζι και ο πρώην πολιτικός του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος Τόμας Γκάιζελ κατεβαίνουν ως κορυφαίοι υποψήφιοι για το νεότευκτο κόμμα της Σάρα Βάγκενκνεχτ. Ο ντε Μάζι, 44 ετών, ήταν ευρωβουκευτής για το Αριστερό Κόμμα από το 2014 έως το 2017 πριν μετακομίσει στη Βουλή του Βερολίνου για το ίδιο κόμμα, από όπου αποχώρησε το 2021 και παραιτήθηκε το 2022. Πτυχιούχος Οικονομικών έκανε όνομα ως ερευνητής οικονομικών σκανδάλων, συμπεριλαμβανομένου του σκανδάλου Cum-Ex. Ο 60χρονος Τόμας Γκάιζελ ήταν δήμαρχος του Ντίσελντορφ από το 2014 έως το 2020 και σπούδασε νομικά και πολιτική. Όσον καιρό ήταν δήμαρχος, διατηρούσε στενούς δεσμούς με το ελληνικό στοιχείο του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

