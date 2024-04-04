«Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε "συγκλονισμένος" από την δολοφονία της νεαρής κοπέλας και τις αποκαλύψεις που ακολούθησαν για τη στάση που κράτησε στην συγκεκριμένη υπόθεση η ΕΛ.ΑΣ. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την άλλη δηλώνει συγκλονισμένος από την ευκολία με την οποία ο μακροβιότερος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κρύβει τις ευθύνες του, έχοντας φέρει την Ελληνική Αστυνομία στα πρόθυρα της διάλυσης και αφήνοντας τους πολίτες στο έλεος της εγκληματικότητας».

Αυτό σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωση του προσθέτοντας ότι επίσης δηλώνει συγκλονισμένος «από την ανικανότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία υπόσχονταν την ασφάλεια των πολιτών και με την καταστροφική της πολιτική δεν έχει αφήσει πλέον τίποτα όρθιο».

Ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ , δηλώνει συγκλονισμένος «με την αναλγησία, τον κυνισμό, την αναποτελεσματικότητα και την απόλυτη απαξίωση που επιδεικνύει η Νέα Δημοκρατία και το "επιτελικό" της κράτος».

Πηγή: skai.gr

