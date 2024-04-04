Λογαριασμός
ΣΥΡΙΖΑ για Χρυσοχοΐδη: Δηλώνουμε συγκλονισμένοι απ’ την ευκολία που κρύβει τις ευθύνες του

Αανκοίνωση με αφορμή την δολοφονία της 28χρονης κοπέλας έξω από το αστυνομικό τμήμα 

αγιοι

«Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε "συγκλονισμένος" από την δολοφονία της νεαρής κοπέλας και τις αποκαλύψεις που ακολούθησαν για τη στάση που κράτησε στην συγκεκριμένη υπόθεση η ΕΛ.ΑΣ. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την άλλη δηλώνει συγκλονισμένος από την ευκολία με την οποία ο μακροβιότερος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κρύβει τις ευθύνες του, έχοντας φέρει την Ελληνική Αστυνομία στα πρόθυρα της διάλυσης και αφήνοντας τους πολίτες στο έλεος της εγκληματικότητας».

Αυτό σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωση του προσθέτοντας ότι επίσης δηλώνει συγκλονισμένος «από την ανικανότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία υπόσχονταν την ασφάλεια των πολιτών και με την καταστροφική της πολιτική δεν έχει αφήσει πλέον τίποτα όρθιο».

Ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ , δηλώνει συγκλονισμένος «με την αναλγησία, τον κυνισμό, την αναποτελεσματικότητα και την απόλυτη απαξίωση που επιδεικνύει η Νέα Δημοκρατία και το "επιτελικό" της κράτος».

