Δένδιας για τα «γενέθλια» του ΝΑΤΟ: «75 χρόνια από την ίδρυση της Συμμαχίας που οφείλει να προστατεύει Αρχές και Αξίες» 

Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας

NATO

«75 χρόνια από την Ίδρυση του ΝΑΤΟ. Μια Συμμαχία που δεν είναι μόνο αμυντική. Είναι πρωτίστως μία Συμμαχία που οφείλει να προστατεύει Αρχές και Αξίες: Τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη Δημοκρατία, τον σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα των κρατών, το Διεθνές Δίκαιο, την Ασφάλεια».


Αυτό έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας για τη σημερινή επέτειο ίδρυσης του ΝΑΤΟ. 
 

