«75 χρόνια από την Ίδρυση του ΝΑΤΟ. Μια Συμμαχία που δεν είναι μόνο αμυντική. Είναι πρωτίστως μία Συμμαχία που οφείλει να προστατεύει Αρχές και Αξίες: Τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη Δημοκρατία, τον σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα των κρατών, το Διεθνές Δίκαιο, την Ασφάλεια».



Αυτό έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας για τη σημερινή επέτειο ίδρυσης του ΝΑΤΟ.



