Με τις δηλώσεις αυτές ο κ. Μανώλης Σφακιανάκης έθεσε εαυτόν εκτός της παράταξης «Αττική Μπροστά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, αναφερόμενος στην τοποθέτηση του κ. Σφακιανάκη για τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων.

Συγκεκριμένα ο κ. Σφακιανάκης είχε πει: «Το έγκλημα το ώθησε η κοινωνική δικτύωση. Η κοπέλα ήταν χαρούμενη, ευτυχισμένη, δύο μήνες περνούσε καλά, το έβγαζε προς τα έξω, ο άλλος ήταν τρελός, σχιζοφρενής, stalker, έβλεπε ότι περνάει καλά… Είναι ένα σημείο το οποίο δε θίξαμε καν. Μου έστειλαν ένα μήνυμα 'έχετε δει τα κοινωνικά της δίκτυα;' Και απαντάω ότι εάν αυτά που λένε τα έχει γράψει, δυστυχώς έβγαζε προς τα έξω αυτό που ένιωθε. Η γαλήνη όμως αυτή, κάποιους τους ενοχλούσε. Όλα ήταν μηνύματα προς αυτόν. Ο τρόπος του εγκλήματος, 100 άτομα να είχε το αστυνομικό τμήμα, θα την εκτελούσε. Τέλος. Η αστυνομία για μένα, ναι μεν έπρεπε να έχει 5-10 άτομα μέσα, όμως όσα και να είχε, σύμφωνα με την εκτίμησή μου, θα ήταν αναπόφευκτο. Δυστυχώς, έβγαζε προς τα έξω αυτό που ένιωθε».

Η ανακοίνωση Χαρδαλιά για τη διαγραφή Σφακιανάκη

«Το δικαίωμα στην κοινωνικότητα και στην ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας είναι αδιαπραγμάτευτα. Αλίμονο αν στην Ελλάδα του 2024 πρέπει να σκεφτόμαστε πώς και πότε θα εκφράσουμε δημόσια τη χαρά ή τη λύπη μας. Δηλώσεις και νοοτροπίες με έλλειμμα κοινωνικής ευαισθησίας και ενσυναίσθησης, που βρίσκονται έξω από κάθε πλαίσιο ηθικών αξιών και θεσμικής τάξης, θα με βρίσκουν πάντα απέναντι. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν άλλοθι στην ευθύνη της πολιτείας να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή.

Η δημόσια τοποθέτηση του κ. Μανώλη Σφακιανάκη για τη δολοφονία της 28χρονης γυναίκας στους Αγίους Αναργύρους δεν συνάδει, σε καμία περίπτωση, με την ηθική μου, τις αρχές και τις αξίες μου, ούτε με τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να λειτουργούν όλοι οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας.



Ως εκ τούτου, με τις δηλώσεις αυτές ο κ. Μανώλης Σφακιανάκης έθεσε εαυτόν εκτός της παράταξης "Αττική Μπροστά" και από σήμερα παύει να αποτελεί μέλος της Περιφερειακής ομάδας μας.

Και κάτι ακόμα! Τα θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας να γνωρίζουν πως είμαστε δίπλα τους. Χωρίς περιστροφές, χωρίς "ναι μεν αλλά", χωρίς αστερίσκους. Δέσμευσή μας να κάνουμε από πλευράς μας ό,τι είναι δυνατόν για να μην υπάρξει άλλη Κυριακή, άλλη Ελένη, άλλη Γεωργία, άλλη Ερατώ, άλλη Γαρυφαλλιά... Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της Κυριακής Γρίβα».



