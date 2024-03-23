Λογαριασμός
Μάντζος: Καταδικάζουμε απερίφραστα την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

«Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και με τους τραυματίες, που δίνουν μάχη για τη ζωή τους», τονίζει ο βουλευτής Επικρατείας και υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μάντζος

ΠΑΣΟΚ για Μακελειό στη Μόσχα

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα, που προκαλεί αποτροπιασμό στην παγκόσμια κοινή γνώμη», αναφέρει σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» ο βουλευτής Επικρατείας και υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μάντζος.

«Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και με τους τραυματίες, που δίνουν μάχη για τη ζωή τους» πρόσθεσε ο κ. Μάντζος. 

TAGS: ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος
