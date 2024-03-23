Μάντζος: Καταδικάζουμε απερίφραστα την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα, που προκαλεί αποτροπιασμό στην παγκόσμια κοινή γνώμη», αναφέρει σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» ο βουλευτής Επικρατείας και υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μάντζος.

«Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και με τους τραυματίες, που δίνουν μάχη για τη ζωή τους» πρόσθεσε ο κ. Μάντζος.

Πηγή: skai.gr

