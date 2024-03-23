Μακελειό στη Μόσχα: Τρία παιδιά μεταξύ των νεκρών

Τρία παιδιά βρίσκονται μεταξύ των ανθρώπων στους οποίους στοίχισε τη ζωή η τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε χθες, Παρασκευή, σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, μετέδωσε το RIA.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε την πληροφορία αυτή επικαλούμενο το περιφερειακό υπουργείο Υγείας.

Τουλάχιστον 62 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 100 τραυματίστηκαν από τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας, για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

