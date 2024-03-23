Τουλάχιστον 93 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε σε αίθουσα συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας, χθες Παρασκευή για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Πρόκειται για την πιο πολύνεκρη επίθεση στη Ρωσία εδώ και σχεδόν 20 χρόνια.

Στο σημείο του μακελειού, οι ερευνητές εργάστηκαν όλη τη νύχτα για να συγκεντρώσουν στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εγκαταλελειμμένων όπλων και πυρομαχικών που άφησαν οι ένοπλοι οι οποίοι σύμφωνα με την ανάρτηση του Ισλαμικού Κράτους στο Telegram κατάφεραν να διαφύγουν και να επιστρέψουν στη βάση τους.

Στη Μόσχα και σε άλλες πόλεις σε ολόκληρη τη Ρωσία σήμερα το πρωί, οι ηλεκτρονικές διαφημιστικές πινακίδες δείχνουν ένα μόνο αναμμένο κερί και τη λέξη "Skorbim" - "Θρηνούμε."

⚠️ Content Alert: Graphic footage



Newly released video captures the tragic shooting incident at Moscow's Crocus City Hall. Russian outlets report 40 fatalities and over 100 injuries. Viewer discretion advised. #CrocusCityHall #Moscow #Russia pic.twitter.com/tuX5xha6rK — WorldNews (@FirstWorldNewss) March 22, 2024

Αγνόησαν τις προειδοποιήσεις οι Ρώσοι

Λίγη ώρα μετά το μακελειό ο Λευκός Οίκος επισήμανε ότι είχε προειδοποιήσει τις ρωσικές αρχές νωρίτερα τον Μάρτιο για μια επίθεση που πιθανόν να στοχεύει σε «μεγάλες συγκεντρώσεις» στη Μόσχα.

«Νωρίτερα αυτό το μήνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε πληροφορίες για μια προγραμματισμένη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα - που ενδεχομένως στόχευε μεγάλες συγκεντρώσεις, συμπεριλαμβανομένων συναυλιών», δήλωσε η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Αντριέν Γουάτσον.

Η Ουάσιγκτον «μοιράστηκε αυτές τις πληροφορίες με τις ρωσικές αρχές», πρόσθεσε.

Ο Γκόρντον Κορέρα, ο ανταποκριτής ασφαλείας του BBC, δήλωσε νωρίτερα ότι το Κρεμλίνο απέρριψε αυτές τις προειδοποιήσεις ως «προπαγανδιστικές» ακόμη και αφότου οι ΗΠΑ δημοσιοποίησαν τις ανησυχίες τους στους Αμερικανούς που μένουν στη Ρωσία.

Το χρονικό της επίθεσης

Ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής στο κατάμεστο Crocus City Hall - μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας - και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο. Ακολούθησαν εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα στο κτίριο.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα Telegram καταγράφονται στιγμιότυπα από την εισβολή των ενόπλων, πυροβολισμοί στο αμφιθέατρο, θεατές να αναζητούν καταφύγιο πίσω από τα καθίσματα και άλλους να σπεύδουν προς την έξοδο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.