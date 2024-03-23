Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο για τα Τέμπη

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η εβδομάδα που πέρασε κινήθηκε στους ρυθμούς του δυστυχήματος των Τεμπών με τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν απονομή δικαιοσύνης και την κυβέρνηση να διαμηνύει πως θα είναι στο πλευρό τους και όπως έχει κάνει από την αρχή θα διευκολύνει τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά η αντιπολίτευση μιλούν για συγκάλυψη ανεβάζοντας τα ντεσιμπέλ της έντασης. Την ώρα που οι δημοσκοπήσεις έχουν πάρει «φωτιά» και όσο πλησιάζει η 9η Ιουνίου αποτυπώνουν με περισσότερη ακρίβεια το κλίμα που έχει διαμορφωθεί τα «μαχαίρια έχουν βγει από τα θηκάρια» με τη υπόθεση να αναμένεται να έχει αρκετές συνέχειες. Όλες αυτές οι συγκρούσεις πολώνουν το κλίμα στην πορεία προς τις ευρωεκλογές.

Το ερώτημα που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες είναι κατά πόσο γαλάζια στελέχη και βουλευτές αρχίζουν σιγά – σιγά να γυρίζουν την πλάτη στον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή. Υπάρχει μια «εσωτερική μουρμούρα» που αφορά την παραμονή του στο κόμμα; Γιώργος Σταμάτης, Λευτέρης Κτιστάκης, Φίλιππος Φόρτωμας και ο Γιώργος Φλωρίδης πήραν αποστάσεις από τον πρώην υπουργό Μεταφορών χτυπώντας ένα «καμπανάκι» στην οδό Πειραιώς. Υπάρχει όντως κάποιο θέμα; Ανώτατες κυβερνητικές πηγές ξεκαθάριζαν πως ό,τι ήταν να γίνει έχει γίνει. Από το Μαξίμου έχουν επιχειρηματολογήσει πολλές φορές ότι δεν συμφωνούν με τη λογική πως για το δυστύχημα φταίει η υλοποίηση της σύμβασης. Συμπληρώνουν, μάλιστα πως κανείς δεν σκέφτηκε να μιλήσει για ποινικές ευθύνες στο Μάτι επειδή δεν είχε γίνει το 112.

Η ίδια κυβερνητική πηγή επεσήμανε πως η δικαιοσύνη θα δώσει όλες τις απαντήσεις χαρακτηρίζοντας ως το μεγαλύτερο fake news τα περί μπαζώματος συμπληρώνοντας πως αυτό θα αποδειχτεί και από τον δεύτερο εμπειρογνώμονα. Οι χθεσινές δηλώσεις του πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου ήταν η αφορμή για να προκληθεί νέα κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η πρωτοβουλία του Χρήστου Σπίρτζη να ζητήσει τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής από τη Βουλή είχε ήδη οξύνει τα πνεύματα μέσα στην εβδομάδα. Από την Κουμουνδούρου ανέφεραν πως «η σημερινή παραδοχή του κ. Μητσοτάκη, πως η Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα των Τεμπών έγινε μόνο για τα "μάτια του κόσμου", είναι μια ακόμη ανατριχιαστική πινελιά στον καμβά της αδιανόητης συγκάλυψης που επιχειρεί η κυβέρνηση». Ο πρωθυπουργός είχε τονίσει προς τους δημοσιογράφους ότι με βάση το κλίμα που επικράτησε στην κοινοβουλευτική συζήτηση δεν περίμενε κανείς από την Εξεταστική στη Βουλή να βγει κάποια άκρη.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν πως η δικαιοσύνη πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια της από εδώ και στο εξής. Η προανακριτική θα οδηγούσε αυτή τη στιγμή στην αμνήστευση. Ουσιαστικά από την Κουμουνδούρου με τις κινήσεις που κάνουν απαντούν σε σχέση με την Εξεταστική Επιτροπή, που πρόσφατα τελείωσε, πως η πλειοψηφία έκανε τα πάντα προκειμένου να μην βγει κάποιο συμπέρασμα, αποκλείοντας μάλιστα και μάρτυρες.

Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης που έβαλε στο «κάδρο» και τον ΣΥΡΙΖΑ: «Σήμερα είχαμε σειρά προκλητικών δηλώσεων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ πάνω στην τραγωδία των Τεμπών, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και σήμερα παίζουν πολιτικά παιχνίδια. Πρώτα ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος κάνει ένα άλμα λογικής λέγοντας για την υποψηφιότητα του κ. Καραμανλή στις Σέρρες, καθώς ξεχνά ότι στο ψηφοδέλτιο τον έβαλε ο Πρωθυπουργός. Είναι η ευθύνη του κ. Μητσοτάκη, που ο κ. Καραμανλής βρέθηκε στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και κανενός άλλου. Ο κ. Σπίρτζης μας είπε ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της σύγκρουσης των τρένων και της μη υλοποίησης του έργου της τηλεδιοίκησης, υιοθετώντας πλήρως το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και προσκρούοντας στο πόρισμα τόσο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσο και των Ελλήνων εμπειρογνωμόνων».

