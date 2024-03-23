«Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι στο τέλος της τετραετίας ο κατώτατος μισθός θα είναι 950 ευρώ και 1500 ευρώ ο μέσος μισθός. Τώρα γίνεται το πρώτο βήμα.Τώρα ο κατώτατος θα είναι άνω των 800 ευρώ και θα συνεχίσει να αυξάνεται. Όλα αυτά συναρτώνται με την καλή πορεία της οικονομίας»,ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο Διευθυντής του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας.

Αναφερόμενος στις ευρωεκλογές, ο κ. Τσιόδρας σημείωσε ότι «στις εκλογές κρίνεται με ποιον τρόπο θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στην Ε.Ε.», επισημαίνοντας ότι«από τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι η ασφάλεια».

Όπως τόνισε, στην Ε.Ε. «συζητείται η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και αν πρέπει να γίνουν κάποια βήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε τη δημιουργία ενός ευρωομολόγου προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι αμυντικές ανάγκες της Ε.Ε., κάτι το οποίο θα ωφελήσει και την Ελλάδα. Μπορεί να είναι σε αρχικά βήματα η κουβέντα αλλά αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο πολύ μεγάλης συζήτησης στη συνέχεια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το παλέψουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει η Ευρώπη να αποκτήσει την στρατηγική της αυτονομία».

«Στην κοινή αγροτική πολιτική χρειάζεται αναθεώρηση», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

