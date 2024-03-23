ΣΥΡΙΖΑ: Αποτροπιασμός και βαθιά οδύνη για την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

Τον αποτροπιασμό του και την βαθιά του οδύνη για την χθεσινή πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανακοίνωση του.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιες βάρβαρες ενέργειες, που βυθίζουν ακόμη περισσότερο την ευρύτερη περιοχή στο φόβο, την απόγνωση και την αστάθεια και εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον ρωσικό λαό και στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών», αναφέρει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει ότι «η αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας αποτελεί πρωταρχικής σημασίας ζήτημα για όλη την διεθνή κοινότητα, η οποία οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην αναζωπυρωθεί ο εφιάλτης του εξτρεμισμού και της τυφλής βίας».

Πηγή: skai.gr

