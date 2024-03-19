Οι δηλώσεις Ερντογάν για την Κύπρο αποδεικνύουν όχι απλώς πως είναι αμετανόητος, αλλά και ότι σε καμία περίπτωση δεν εννοεί όσα υποστηρίζει για τη νέα ημέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος των Δημοκρατών Ανδρέας Λοβέρδος.

"Η Ελλάδα γνωρίζει καλά πως ο Ερντογάν προσπαθεί να μας χρησιμοποιήσει προκειμένου να βελτιώσει τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ και με χώρες της ΕΕ. Γι’ αυτό και σε όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα και fora η χώρα μας πρέπει να αποκαλύπτει την πραγματική πλευρά της Τουρκίας" σημειώνει ο κ. Λοβέρδος.

Πηγή: skai.gr

