Οι πέντε θέσεις του ευρωψηφοδελτίου που θα συμπληρώσει ο Στέφανος Κασσελάκης

Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν με το σύστημα του σταυρού όπως και το 2019. Τα κομματικά επιτελεία ήδη δίνουν έναν αγώνα δρόμου για να προσελκύσουν υποψήφιους με το μεγαλύτερο δυνατό «εκτόπισμα». Είτε πρόκειται σε κάποιες περιπτώσεις για celebrities είτε για πρόσωπα με ισχυρό επιστημονικό, πολιτικό ή κοινωνικό αποτύπωμα. Στον ΣΥΡΙΖΑ δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην καινοτομία που έχει εισαγάγει ο Στέφανος Κασσελάκης οι υποψήφιοι να αναδειχθούν μέσα από εσωκομματικό δημοψήφισμα.

Η προθεσμία συγκέντρωσης βιογραφικών στον isyriza έληξε την Κυριακή. Φέρεται ήδη να έχουν ξεχωρίσουν κάποιες αιτήσεις οι οποίες θα περάσουν και από ένα δεύτερο «φιλτράρισμα» πριν συγκροτηθεί η τελική λίστα στις 22 Μαρτίου. Οι προκριματικές είναι προγραμματισμένες να γίνουν στις 14 Απριλίου αφού οι υποψήφιοι πραγματοποιήσουν προεκλογική καμπάνια που θα βοηθήσει και στη συσπείρωση του κόμματος. Στελέχη είχαν εισηγηθεί εδώ και αρκετούς μήνες προς τον πρόεδρο να κρατήσει κάποιες θέσεις, τις οποίες θα «μοιράσει» ο ίδιος ανάλογα με τις ανάγκες που θα υπάρξουν και τις απαιτήσεις που θα προκληθούν από τα ψηφοδέλτια των άλλων κομμάτων. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, που δημοσίευσε η «Κ» της Κυριακής, αυτές τελικά θα είναι πέντε. Η πρόταση αρχικά ήταν για τέσσερις, όμως στην τελευταία συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου ο πρόεδρος πήρε το «πράσινο φως» να τις αυξήσει κατά μία, καθώς λόγω των ποσοστώσεων για εκπροσώπηση ανά περιφέρεια, αλλά και για το φύλο μπορεί να προκύψουν κάποια κενά. Διαμηνύουν από την Κουμουνδούρου πως δεν θα είναι το εισιτήριο για να μπουν «celebrities» στη ευρωλίστα και πως ο πρόεδρος ενδεχομένως να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε υποψηφίους που είτε δεν μπόρεσαν να διακριθούν στις προκριματικές εκλογές είτε εκπροσωπούν κάποιες μειονότητες από την κοινωνία των πολιτών. Με αυτά τα δεδομένα από το εσωκομματικό δημοψήφισμα θα αναδειχθούν οι 37 από τις 42 θέσεις του ευρωψηφοδελτίου. Οι υπόλοιπες θα αποτελέσουν «αρχηγικό δικαίωμα». Η κατάταξη των υποψηφίων από τις προκριματικές εκλογές δεν θα γίνει γνωστή προκειμένου όλοι να μπουν στη μάχη των ευρωεκλογών από την ίδια αφετηρία.



Στον ΣΥΡΙΖΑ δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στις συγκεκριμένες κάλπες, καθώς εκτιμάται πως μπορεί να αποτελέσουν ένα restart για το κόμμα. «Αυτές οι ευρωεκλογές θα πρέπει να γίνουν η αρχή του τέλους της αλαζονικής και αντιλαϊκής κυβέρνησης Μητσοτάκη» τόνισε χαρακτηριστικά η γραμματέας του κόμματος, Ράνια Σβίγκου, σε συνέντευξή της στη «Μακεδονία της Κυριακής».

