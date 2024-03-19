Την παραπομπή του Κώστα Καραμανλή στη δικαιοσύνη για το δυστύχημα στα Τέμπη ζητά εκ νέου με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και τη χθεσινή ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ειδικότερα, το κόμμα της αξιωματική αντιπολίτευσης αναφέρει στην ανακοίνωσή του «προσθέτουμε άλλο ένα ερώτημα, που προκύπτει μετά τα όσα σοκαριστικά είπε χθες η Μαρία Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο, εκπροσωπώντας τους συγγενείς 57 νεκρών και σχεδόν ενάμιση εκατομμύριο πολίτες που έχουν υπογράψει την επιστολή που απαιτεί άρση της βουλευτικής ασυλίας του Κώστα Καραμανλή και ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών.»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Από την Κυριακή το βράδυ έχουμε απευθύνει σειρά ερωτημάτων προς τον κ. Μητσοτάκη, τα οποία παραμένουν - όλα - αναπάντητα από τον λαλίστατο κυβερνητικό του εκπρόσωπο, μέχρι και σήμερα, Τρίτη πρωί. Τον ενημερώνουμε ότι δεν πρόκειται να ξεφύγει. Έπεται συνέχεια, η οποία θα είναι άκρως ενδιαφέρουσα.

Στο μεταξύ, όμως και ενώ περιμένουμε τις απαντήσεις, προσθέτουμε άλλο ένα ερώτημα, που προκύπτει μετά τα όσα σοκαριστικά είπε χθες η Μαρία Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο, εκπροσωπώντας τους συγγενείς 57 νεκρών και σχεδόν ενάμιση εκατομμύριο πολίτες που έχουν υπογράψει την επιστολή που απαιτεί άρση της βουλευτικής ασυλίας του Κώστα Καραμανλή και ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Τι πρέπει να συμβεί για να συγκινηθεί ο κ. Μητσοτάκης; Πόσα «γιατί» και πόσες υπογραφές χρειάζονται για να αναλογιστεί τις ευθύνες του;

Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να αρθεί έστω και τώρα στο ύψος που επιβάλλει το πρωθυπουργικό αξίωμα.

Να βάλει την αλήθεια πάνω από το μικροκομματικό συμφέρον.

Την ευθύνη πάνω από την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτικών τζακιών. Να σταματήσει τώρα τη συγκάλυψη.

Να υιοθετήσει την πρότασή μας για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Κώστα Καραμανλή και για παραπομπή του στην τακτική Δικαιοσύνη.​

Πηγή: skai.gr

