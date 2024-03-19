ΣΥΡΙΖΑ για Ερντογάν: Παραβιάζει τη Διακήρυξη των Αθηνών

Για προκλητικές δηλώσεις κατά της Κύπρου που υπονομεύουν και το θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις χθεσινές, νέες δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν.

"Τρεις μόλις μήνες μετά την υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών, η Τουρκία, για άλλη μια φορά παραβιάζει το πνεύμα και το γράμμα της. Φυσικά, στον βωμό της αδιαφανούς, Ι.Χ εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί ο κος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση τηρεί πάγια στάση υποβάθμισης του Κυπριακού αλλά και αφωνίας τις τουρκικές προκλήσεις", αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Τούρκος Πρόεδρος απευθυνόμενις σε Τούρκους αξιωματικούς ανέφερε ότι "εάν είχαμε πιέσει λίγο περισσότερο το 1974 προς το νότο δεν θα υπήρχε πια νότος και βορράς και η Κύπρος θα ήταν εντελώς δική μας". Παράλληλα, χαρακτήρισε ειρηνευτική επιχείρηση τον «Αττίλα», υποστηρίζοντας ότι οι Τουρκοκύπριοι γλύτωσαν από γενοκτονία.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία

Οι προκλητικές δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας κατά της Κύπρου υπονομεύουν και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα τις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου για το Κυπριακό, στις οποίες μεταξύ άλλων ανέφερε για την τουρκική εισβολή ότι ‘’ίσως αν είχαμε πιέσει προς το νότο, δεν θα υπήρχε πια νότος και βορράς και η Κύπρος θα ήταν εντελώς δική μας’’.

Οι απαράδεκτες δηλώσεις του Προέδρου Erdoğan υπονομεύουν σαφώς το ‘’θετικό κλίμα’’ στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο οποίο επιμένει να επαναπαύεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τρεις μόλις μήνες μετά την υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών, η Τουρκία, για άλλη μια φορά παραβιάζει το πνεύμα και το γράμμα της.

Φυσικά, στον βωμό της αδιαφανούς, Ι.Χ εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί ο κος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση τηρεί πάγια στάση υποβάθμισης του Κυπριακού αλλά και αφωνίας στις τουρκικές προκλήσεις.

Δυστυχώς, η απομάκρυνσή της κυβέρνησης από την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και η επικοινωνιακή, μικροπολιτική διαχείριση των ελληνοτουρκικών όχι μόνο δεν ωφελεί την χώρα, αλλά προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα εθνικά μας συμφέροντα. Πρόσφατο αποτέλεσμα, άλλωστε, της εθνικά επιζήμιας αυτής πολιτικής, είναι η συμφωνία ΗΠΑ - Τουρκίας για την αγορά και τον εκσυγχρονισμό αεροσκαφών F-16 χωρίς όρους όσον αφορά την χρήση τους για παράνομες ενέργειες σε βάρος της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καλούμε την κυβέρνηση, να προβεί άμεσα στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες απέναντι στη νέα αυτή τουρκική πρόκληση και να καταστήσει σαφές στην γείτονα ότι τέτοιες απαράδεκτες και εμπρηστικές δηλώσεις επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές και ευρωτουρκικές σχέσεις. Παράλληλα, να τονίσει τη σημασία που έχει για αυτές τις σχέσεις η επανεκκίνηση των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση, από εκεί που διεκόπησαν στο Κρανς Μοντανά, στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.