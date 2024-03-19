Της Πηνελόπης Γκάλιου

Τη στρατηγική της έναντι της κοινωνίας, αλλά και των πολιτικών της αντιπάλων, αναμένεται να ξεδιπλώσει το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση, στο δρόμο προς της ευρωπαϊκές κάλπες. Η καθημερινότητα του πολίτη και η συνεχής βελτίωσή της παραμένουν βασική στόχευση και στην πρώτη γραμμή της κυβερνητικής ατζέντας που θα επικρατήσει κατά την προεκλογική περίοδο. Παράλληλα, ωστόσο, επειδή το κλίμα στο πολιτικό σκηνικό οξύνεται όλο και περισσότερο, μέρα με τη μέρα, το Μέγαρο Μαξίμου είναι αποφασισμένο να μην αφήνει αναπάντητη καμία αιχμή και καμία διαστρέβλωση που θα επιχειρηθεί εναντίον του από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως και το ίδιο θα αναζητήσει ξεκάθαρες απαντήσεις για τόι «σκοτεινό» ανακύπτει και σχετίζεται με τη δράση και τη δραστηριότητα των άλλων κομμάτων. Στόχος να μην επιτραπεί στο λαϊκισμό να επισκιάσει τα απτά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη.

Σημείο αναφοράς στην κυβερνητική ατζέντα της «καθημερινότητας» αποτελεί η τρίτη, κατά σειρά, αύξηση του κατώτατου μισθού, που αναμένεται να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις 25 Μαρτίου – πιθανότατα στις 27 Μαρτίου- καθώς η εφαρμογή του αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Απριλίου . Η εκτίμηση κυβερνητικών στελεχών είναι ότι ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί πάνω από τα 800 ευρώ, «υπηρετώντας» τον στόχο, που έχει τεθεί από τον πρωθυπουργό για 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.

Εκείνο που προκρίνεται ως κομβικός στόχος της δεύτερης θητείας διακυβέρνησης από το Μέγαρο Μαξίμου είναι η αύξηση των εισοδημάτων και η επαναφορά τους στα προ κρίσης επίπεδα, γεγονός που θα αποτυπώνει το ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας επιστρέφεται στους πολίτες και στην κοινωνία. Η τήρηση των δεσμεύσεων και η αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής θα αποτελέσει ένα από τα κύρια διακυβεύματα της ευρωκάλπης και πάνω σε αυτό το μοτίβο θα τεθούν και τα διλήμματα προς τους πολίτες σχετικά με το ποιος θέλει να εκπροσωπεί και να διεκδικεί τα αιτήματα της χώρας μας στις Βρυξέλλες.

Η πολιτική αντιπαράθεση όμως αναμένεται να εξελιχθεί εν πολλοίς και στα χαρακώματα της επικαιρότητας, με τα κόμματα να παλεύουν να κερδίσουν την μάχη των εντυπώσεων. Σε αυτό το πεδίο η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μην αφήσει καμία σκιά να καλύψει γεγονότα για τα οποία πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες. Όπως συνέβη με την υπόθεση Ασημακοπούλου, για την οποία το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου με ταχείς διαδικασίες εντόπισε το πρόβλημα, ανέδειξε τις ευθύνες και τις καταλόγισε, αποτρέποντας, μία προβληματική κατάσταση να σέρνεται και να θολώνει την εικόνα της ΝΔ.

Το ίδιο όμως απαιτεί όμως και από τους πολιτικούς του αντιπάλους, και εξ αυτού του λόγου το επόμενο διάστημα θα επιμείνει στην υπόθεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, αναμένοντας σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα που ανακύπτουν, όσο ξεδιπλώνονται όλες οι πτυχές της.

