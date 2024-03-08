Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε τον λόγο μετά τις ομιλίες του Σωκράτη Φάμελλου και του Νίκου Ανδρουλάκη για να απαντήσει αρχικά στις προσωπικές επιθέσεις, που όπως, είπε δέχτηκε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε με τις οβιδιακές σας μεταμορφώσεις και τις πιρουέτες σας. Αυτό που προτείνετε δεν είναι σκανδιναβικό μοντέλο, είναι σκανδιναβικό σταυρόλεξο».

Επίσης, πρόσθεσε: «Με το να υψώνετε τον τόνο της φωνής σας και να είστε τόσο θυμωμένος, περνάτε το μήνυμα ότι τα επιχειρήματά σας δεν είναι τόσο στέρεα».

Ο πρωθυπουργός τόνισε: «Κινούμαστε στα όρια του Συντάγματος διότι το Σύνταγμα είναι ένα ζωντανό κείμενο που προσαρμόζεται και στα κείμενα της ευρωπαίκής νομοθεσίας, και γιαυτό δεν μιλάμε για σύσταση πανεπιστημίου, μιλάμε μόνο για εγκατάσταση στην Ελλάδα παραρτημάτων πανεπιστημίων που υπάρχουν στο εξωτερικο».

Πρόσθεσε ότι πρόθεσή μας είναι να προχωρήσουμε στην αλλαγή του άρθρου 16 και συμπλήρωσε: «Δεσμευέστε ότι θα αναθεωρήσετε το άρθρο 16; Μην έρθετε πάλι να μας πείτε δε μου αρέσει η διατύπωση, κάτι μου ξινίζει...»

Η πρωτολογία του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την πρωτολογία του απαντώντας στο «sugar daddies» του γγ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα: «Νόμιζα ότι θα ζητούσατε συγγνώμη για την απαράδεκτη σεξιστική τοποθέτησή σας, που αποδεικνύει ότι το ΚΚΕ είναι η πιο αναχρονιστική δύναμη εντός της αίθουσας. Και μην σπεύσετε να μας κατηγορήσετε για αντικομμουνισμό κάθε φορά που αναδεικνύουμε τις προκαταλήψεις σας. Αλλού συνέβαιναν αυτά, αλλά ευτυχώς αυτά τα ζητήματα τα έχει λύσει η ιστορία».

Συνέχισε λέγοντας: «Ίσως φαντασιώνεστε την Ελλάδα ως κομμουνιστική χώρα όταν μιλάτε για γυναίκες που εκδίδονται. Έπρεπε να ζητήσετε συγγνώμη έκανα λάθος».

Κατά την ομιλία του ο πρωθυπουργός άσκησε δριμεία κριτική σε ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ για τη στάση τους. Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, είπε: «Έχετε έναν πρόεδρο ο οποίος σπούδασε σε μη κρατικό μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο. Σε ένα πανεπιστήμιο σπουδαίο αμερικανικό, με υποτροφία και αυτή την υποτροφία το πανεπιστήμιο είχε τη δυνατότητα να του τη δώσει ακριβώς επειδή δε μοιράζει μερίσματα αλλά δημιουργεί υπεραξία χτίζοντας καταπιστεύματα, τα οποία διευκολύνουν τα πανεπιστήμια αυτά να δίνουν υποτροφίες. Αυτό είναι το μοντέλο των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Ο κ. Κασσελάκης λοιπόν που σπούδασε σε ένα τέτοιο Πανεπιστήμιο, αν ερχόταν το University of Pennsylvania να φτιάξει παράρτημα στην Ελλάδα θα έλεγε 'όχι΄' να μη γίνει αυτό. Καλά να τα λέει ο κ. Τσίπρας που σπούδασε στο Μετσόβιο αλλά να τα λέει και ο κ. Κασσελάκης! Τι να κάνει ο άνθρωπος, προσαρμόστηκε..».

Απευθυνόμενος στη συνέχεια στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη είπε: «Έρχομαι και σε σας κ. Ανδρουλάκη. Εδώ η πολυφωνία σας γίνεται πλήρης παλινωδία και είστε ο πρωταγωνιστής αυτή της ιστορίας. Αμήχανοι οι ψηφοφόροι σας, είναι ο απόλυτος πολιτικός σουρεαλισμός. Η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για όλα τα άρθρα που αφορούν το δημόσιο πανεπιστήμιο, για να μετρηθούμε. Να δούμε πόσα θα ψηφίσετε».

Και συνέχισε: «Ο κ. Βενιζέλος επιχειρηματολόγησε και επισήμανε την ανάγκη ψήφισης της νομοθεσίας. Αυτό λέγατε και εσείς κ. Ανδρουλάκη, ότι δεν θα σταθείτε εμπόδιο. Ήταν προεκλογική σας δέσμευση. Οι βουλευτές σας αυτό έλεγαν και τους βάλατε πειθαρχία. Αυτό λέει και το 55% των ψηφοφόρων σας. Και ξαφνικά αλλάξατε γνώμη παρά το γεγονός ότι η ηγεσία του υπουργείου έκανε ειλικρινή προσπάθεια να εντάξει όλες τις παρατηρήσεις σας. Μετά από αυτό πήγατε στο σκανδιναβικό μοντέλο που κανείς δεν καταλαβαίνει τι είναι, γιατί άλλα ισχύουν στην Σουηδία, άλλα στην Δανία...».

«Κάνατε καριέρα στα αμφιθέατρα θεωρώντας κάποιες σχολές τσιφλίκια σας»

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε στη συνέχεια πως αυτοί οι οποίοι πολεμούν το νομοσχέδιο τελικά είναι οι ίδιοι που δεν εμπιστεύονται το δημόσιο πανεπιστήμιο. Κι αυτό διότι γνωρίζουν πολύ καλά «ότι η παράλληλη παρουσία μη κρατικών ιδρυμάτων εκτός από την ακαδημαϊκή άμιλλα θα προβάλει και ένα άλλο πρότυπο, ένα θετικό παράδειγμα: Καθαρά και μοντέρνα κτίρια με εργαστήρια και βιβλιοθήκες αντί για στέκια κουκουλοφόρων με χώρους όπου επιτέλους κατάληψη θα κάνει μόνο η γνώση, η ελευθερία και ο πολιτισμός.

» Αυτή τη σύγκριση τρέμετε όλοι εσείς που οικοδομήσατε την κομματική σας ταυτότητα πάνω στις αδυναμίες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που κάνατε καριέρες στα αμφιθέατρα έχοντας μάθει να θεωρείτε κάποιες σχολές τσιφλίκια σας. Γι αυτό δε σας αρέσει η σύγκριση».

Τόνισε πως αυτή «η αντίστιξη των δύο εικόνων θα κάνει και τους φοιτητές των δημόσιων πανεπιστημίων να απαιτήσουν ανάλογες συνθήκες και τότε ο περιθωριακός κόσμος κάποιων απλά θα καταρρεύσει μαζί με τη βία, τα ρόπαλα, μαζί με τις μολότοφ τους και για να χρησιμοποιήσω κι έναν αγαπημένο στίχο των μπαχαλάκηδων ‘έτσι πρέπει να γίνει και έτσι θα γίνει'».

«Κομβικό νομοσχέδιο»

Αναφερόμενος στον πυρήνα του νομοσχεδίου, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πρόκειται για κομβικό νομοσχέδιο, που εγκρίνει μια ριζική τομή στην ελληνική εκπαίδευση. Είναι μια πρωτοβουλία ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης που πρωτίστως ενισχύει το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί το πλαίσιο για να λειτουργήσουν επιτέλους και στη χώρα μας μη κρατικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Υπογράμμισε ότι είναι διπλή η κατεύθυνση του νομοσχεδίου: αφενός δίνει περισσότερες ελευθερίες επιλογής στους νέους σε σχολές που θα ανταγωνίζονται τις δημόσιες και αφετέρου εντάσσει την Ελλάδα στον διεθνή εκπαιδευτικό χάρτη στη ΝΑ Μεσόγειο.

«Το δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει επιτέλους να απαγκιστωθεί από τη γραφειοκρατεία. Το 85% των άρθρων του ν/σ είναι για το δημόσιο πανεπιστήμιο, προβλέπει χρηματοδοτηση ως 1,5 δισ. ευρώ ως το 2027 πέρα από τα χρήματα που καταβάλλονται ετησίως και ξεπερνούν το 1 δις. ευρώ» ειπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε πως ο προγραμματισμός ενισχύει το διδακτικό προσωπικό με αυξήσεις που φτάνουν ως και 15% το εισόδημά τους.

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι όλες οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο είναι εργαλεία για να πραγματοποιήσουν τα πανεπιστήμια τον σχεδιασμό τους, ώστε να γίνουν αυτόνομα, να αποκοπούν από τον σφιχτό εναγκαλισμό τους με το υπουργείο Παιδείας, να συνδέονται πιο αποτελεσματικά με την αγορά εργασίας, τα πτυχία να έχουν πραγματικό αντίκρυσμα, να συνδέσουν την έρευνα με την αγορά και την καινοτομία.

Οι σημαντικές αυτές αλλαγές που δρομολογούνται έχουν την αποδοχή της συντριπτικής πλειονότητας της κοινωνίας, τόνισε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας: «Παρήλθαν ανεπιστρεπτί οι ημέρες που έκαναν καριέρα κάποιοι που φώναζαν 'έξω οι εταιρείες από τα πανεπιστήμια'».

«Σε ένα άλλο πεδίο το ν/σ βελτιώνει τους τρόπους εκλογής, εξέλιξης αλλά και προκήρυξης θέσεων του διδακτικού προσωπικού. Επιταχύνει επίσης τον πολύ σημαντικό ψηφιακό μετασχηματισμό των Πανεπιστημίων μας. Και κάτι πολύ σημαντικό, για πρώτη φορά δρομολογείται η απογραφή της κινητής αλλά πρωτίστως της ακίνητης περιουσίας των πανεπιστημίων μας με ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα 18 μηνών», ανέφερε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μίλησε ακόμη για δύο ακόμη «εμβληματικές αποφάσεις» για τη στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου και αναφέρθηκε στην ανάδειξη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου σε Μητροπολιτικό που παίρνει όπως είπε τη θέση του αξίζει και λόγω της γεωστρατηγικής του σημασίας μεταξύ των κορυφαίων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας. Και η δεύτερη είναι όπως είπε ο δυναμικός εκσυγχρονισμός του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, 30 χρόνια μετά την ίδρυσή του ώστε η χώρα να αποκτήσει έναν δυναμικό πυλώνα για τη διά βίου μάθηση, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επιμόρφωση των πολιτών που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

«Οι εποχές που κάποιοι έκαναν καριέρα φωνάζοντας ‘έξω οι εταιρείες από τα Πανεπιστήμια έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί'. Τα πανεπιστήμια είναι εδώ για να παρέχουν εξειδικευμένη γνώση και να συνδέουν αυτή τη γνώση με την αγορά εργασίας», τόνισε.

Αναφερόμενος στα μη κρατικά πανεπιστήμια, τόνισε ότι το νομοσχέδιο έχει επιδίωξη να πάψουν χιλίαδες ελληνόπουλα να φεύγουν εκτός συνόρων και να ξοδευουν πολύτιμους πόρους εκτός Ελλάδας. Επιπλέον αποσκοπεί στο να επενδύσουν στην Ελλάδα οργανισμοί που με τεχνογνωσία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης.

«Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σήμερα περισσότεροι από 40.000 Έλληνες σπουδάζουν εκτός Ελλάδας. Τα θετικά του νομοσχεδίου είναι πολλά και προφανή. Ωστόσο, και αυτή η πρωτοβουλία πολιορκείται από μυθους που σπεύδουν να αγκαλιάσουν φωνές από την αντιπολίτευσης» ανέφερε ο πρωθυπουργός κάνοντας αναφορά στα σχέδια της ΔΑΠ πριν από χρόνια για ίδρυση μη κρατικών πανεπιστήμιων.

Απαντώντας στην κριτική ότι «τάχα ανοίγει η λεωφόρος, ο διάδρομος για ξένα πανεπιστήμια χωρίς καμία εγγύηση, ούτε για την οικονομική ούτε για την ακαδημαϊκή τους ικανότητα», ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι προδιαγραφές και οι εγγυήσεις που μπαίνουν είναι ίσως οι αυστηρότερες στην Ευρώπη και έκανε αναλυτική ειδική αναφορά στις εγγυήσεις αυτές.

Υπογράμμισε μάλιστα ότι τα πάντα θα εγκρίνονται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης η οποία έχει και την ευθύνη των δημόσιων πανεπιστημίων σε κάθε επίπεδο ενώ την τελική ευθύνη αδειοδότησης έχει πάντα το υπουργείο Παιδείας με τη γνωμοδότηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

«Μήπως όμως ανοίγουμε έτσι τις πόρτες των Πανεπιστημίων σε φοιτητές χωρίς προσόντα;», διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός. «Προφανώς και όχι διότι και εδώ θα ισχύσει η ελάχιστη βάση εισαγωγής όπως και στα δημόσια πανεπιστήμια και επιπλέον είναι γνωστό ότι τα ξένα πανεπιστήμια θέτουν τα δικά τους κριτήρια, τα δικά τους όρια ανάλογα με τους φοιτητές που θέλουν να προσελκύσουν».

Μίλησε δε για αντίφαση όσων θυμήθηκαν ξαφνικά τα προσόντα των υποψηφίων όταν οι ίδιοι καταψήφισαν την ελάχιστη βάση εισαγωγής.

«Αναρωτιέμαι τι μας ζητάτε ακριβώς τώρα, να καταργηθεί η βάση εισαγωγής στα δημόσια ιδρύματα και να γίνει αυστηρότερη στα μη κρατικά; Αυτό όμως δεν οδηγεί νομοτελειακά σε σπουδαστές δύο ταχυτήτων και πώς γίνεται αυτό να το ζητούν σήμερα αυτοί που ουσιαστικά υποστήριζαν την εισαγωγή όλων χωρίς εξετάσεις στα πανεπιστήμια. Είπαμε έχουμε μια ανοχή στην υποκρισία αλλά τόση πολλή δεν τη χωρά καμία λογική, κυρίες και κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Όπως είπε στη συνέχεια τον παραλογισμό της αντίδρασης συμπληρώνει η καταγγελία περί τάχα ιδιωτικοποίησης που κι αυτή αποδεικνύεται έωλη. Κόστος έχουν οι σπουδές εκτός Ελλάδος και δίδακτρα προβλέπονται και στα δημόσια πανεπιστήμια σε πολλά μεταπτυχιακά «ενώ εμείς προβλέπουμε το 10% των εισακτέων στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα ιδρυθούν στη χώρα μας να είναι με υποτροφία. Και επιπλέον να κλείσουμε και τα μάτια μας στην πραγματικότητα ότι παραπάνω από 30.000 νέα παιδιά σπουδάζουν εδώ στην Ελλάδα σε κολέγια σε ένα de facto ιδιωτικό καθεστώς με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. 'Αρα αναρωτιέμαι το κράτος δεν πρέπει να ρυθμίσει θεσμικά το πλαίσιο;».

Αναφέρθηκε επίσης στα ζητήματα περί συνταγματικότητας του νομοσχεδίου γύρω από τα οποία έγινε μεγάλη συζήτηση επαναλαμβάνοντας ότι «μιλάμε για μία ρητή πρόβλεψη ξένων ιδρυμάτων που θα λειτουργούν στη χώρα μας με βάση μη κερδοσκοπική και μόνο, ως παραρτήματα αναγνωρισμένων ιδρυμάτων».

Μάλιστα επικαλέστηκε τον συνταγματολόγο Αντώνη Μανιτάκη λέγοντας: «Τα επιχειρήματα περί αντισυνταγματικότητας μένουν χωρίς αντικείμενο, μένουν κούφια. Όποιος θέλει να κλείνει τα μάτια στην αλήθεια, θα μείνει στο δικό του δογματικό πλανήτη».

Η δευτερολογία του πρωθυπουργού

«Καλά ξεμπερδέματα για τα δικά σας προβλήματα στον ΣΥΡΙΖΑ»

«Τα δικά σας προβλήματα, τα ζητήματα τα οποία μπορεί να έχει ο δικός σας αρχηγός να λύσει με το πόθεν έσχες του δεν θα τα κρύψετε μέσα από τέτοιες προσωπικές επιθέσεις οι οποίες εξάλλου έχουν απαντηθεί πολλές φορές και τα σχετικά όργανα της βουλής έχουν γνωμοδοτήσει τόσες φορές που δεν νομίζω ότι έχουν απασχολήσει πόθεν έσχες κανενός βουλευτή περισσότερο την επιτροπή από ότι τι δικό μου. Διότι αυτή ήταν η στρατηγική σας, να στοχοποιήσετε εμένα, την σύζυγό μου εδώ και 7 χρόνια. Επομένως καλά ξεμπερδέματα για τα δικά σας προβλήματα» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την δευτερολογία του στη Βουλή και απαντώντας σε αναφορές του προέδρου της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου.

Απαντώντας στις αιτιάσεις του κ. Φάμελλου για το κράτους δικαίου θύμισε δύο δηλώσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες για τα πεπραγμένα των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ.

«Στο Μέγαρο Μαξίμου είχε στηθεί ένα παραυπουργείο δικαιοσύνης όπως υποστήριξε ο υπουργός δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ. Από ποιόν να στηθεί; Προφανώς από τον πρωθυπουργό» είπε σημειώνοντας ότι κάτι θα ήξερε και ο κ. Παππάς ο οποίος κουνάει το κεφάλι του.

Επίσης αναφέρθηκε στη δήλωση του κ. Κούλογλου που ισχυρίστηκε «ότι το να μπουν στο κάδρο Πικραμμένος, Σαμαράς, Βενιζέλος χωρίς να υπάρχουν επαρκή στοιχεία ήταν πολιτική απόφαση και ήταν λάθος. Σίγουρα ήξερε ο Τσίπρας. Πιστεύω ότι ήταν μια λάθος πολιτική απόφαση».

«Σε κανέναν δεν στερεί το νομοσχέδιο το δικαίωμα στη γνώση»

Απαντώντας στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ότι το νομοσχέδιο στερεί το δικαίωμα στη γνώση αναρωτήθηκε σε ποιον στερεί το δικαίωμα στη γνώση και είπε: «ο Έλληνας μαθητής που δίνει πανελλαδικές εξετάσεις και μπαίνει στο πανεπιστήμιο έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει δωρεάν σε ποιοτικά πανεπιστήμια της επιλογής του και ανάλογα με τις επιδόσεις του».

«Για την ελάχιστη βάση εισαγωγής είμαστε πολύ υπερήφανοι διότι δεν πρόκειται να σπρώχνουμε νέα παιδιά σε τμήματα τα οποία πρακτικά υπολειτουργούν και εσείς δημιουργήσατε ένα βράδυ πριν από τις εκλογές, με εκπρόθεσμη τροπολογία γνωρίζοντας πολύ καλά ότι τα τμήματα αυτά καταδικάζουν τα νέα παιδιά σε μια «πολύχρονη φοίτηση», με την φαντασίωση ότι με αυτό τον τρόπο προσφέρουμε δωρεάν δημόσια εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά. Σε κανέναν δεν στερεί το νομοσχέδιο το δικαίωμα στη γνώση» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Είμαστε υπερήφανοι για τη θέση μας για την Ουκρανία γιατί είναι μια θέση αρχής και εξυπηρετεί και τα εθνικά μας συμφέροντα»

Ο πρωθυπουργός επίσης κάλεσε τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ να δεσμευθεί στην αναθεώρηση του άρθρο 16 γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτά είχε πει και ο Γιώργος Παπανδρέου και μετά έκανε άλλη «κωλοτούμπα».

Τέλος για το ζήτημα της Ουκρανίας είπε ότι άκουσε την τοποθέτηση του κ. Φάμελλου που καταδίκασε το συμβάν της Οδησσού, αν και καθυστερημένα, και σημείωσε ότι του έκανε εντύπωση που δεν έκανε καμία κουβέντα ο κ. Ανδρουλάκης, ούτε ο κ. Κασσελάκης. «Οφείλω να επισημάνω ότι ενώ δέχεστε ότι υπάρχει ρωσική επιθετικότητα έχετε την απαίτηση η Ουκρανία να αμύνεται με γαρύφαλλα και τριαντάφυλλα. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας πόλεμος που έχει κάθε μέρα ανθρώπινα θύματα» είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε «Στον πόλεμο υπάρχει ένα επιτιθέμενος και ένας αμυνόμενος, η Ουκρανία, και όπως η ΕΕ έτσι και η Ελλάδα είναι με την Ουκρανία. Είμαστε υπερήφανοι για τη θέση μας αυτή γιατί είναι μια θέση αρχής και εξυπηρετεί και τα εθνικά μας συμφέροντα. Είναι ειλημμένη απόφαση της ΕΕ να στηρίξουμε την Ουκρανία και με αμυντικό υλικό, όπως κάνουν όλες ανεξαιρέτως οι χώρες», συμπλήρωσε.

