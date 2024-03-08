Φάμελλος: Για τα συμφέροντα λίγων κολλητών σας ποδοπατάτε τα όνειρα των νέων και το Σύνταγμα

«Για ποιο λόγο για να ικανοποιήσετε τα συμφέροντα κάποιων λίγων κολλητών σας ποδοπατάτε και τα όνειρα των νέων και το Σύνταγμα; Τα κάνετε όλα αυτά για να κερδοφορήσουν κάποιοι κολλητοί σας, κάποια fund», τόνισε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στη συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο: «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων». Σχολίασε ότι με αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση λέει στους νέους που διαδηλώνουν για τη δημόσια παιδεία ότι δεν έχουν δικαίωμα να σπουδάσουν αν δεν έχουν χρήματα.

Απαντώντας στον πρωθυπουργό ανέφερε ότι «εγώ και οι σύντροφοί μου συμμετέχουμε σε διαδηλώσεις από το ‘81 και πολλές φορές δεχθήκαμε και προπηλακισμό από δυνάμεις της αστυνομίας, αλλά και ως βουλευτή μας χτύπησαν τα ΜΑΤ έξω από την Μαλαματίνα επί διακυβέρνησης σας. Ναι κάνουμε τέτοια ‘καριέρα', με τους φοιτητές με τους εργάτες στις κινητοποιήσεις και στην διεκδίκηση δικαιωμάτων. Εσείς που κάνατε καριέρα ακριβώς;», σχολίασε. Είπε ακόμη ότι ο κ. Μητσοτάκης αμφισβήτησε στον κ. Κασσελάκη τη δυνατότητα να μιλά για το δημόσιο πανεπιστήμιο, «αλλά εσείς πήγατε σε δημόσιο πανεπιστήμιο και έχετε το δικαίωμα να μιλάτε για δημόσιο πανεπιστήμιο;».

Ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι «το Σύνταγμα του ‘75 αποδεικνύει ότι η μεταπολιτευτική Ελλάδα 50 χρόνια πριν ήταν πολύ πιο μπροστά και πολύ πιο προοδευτική από ό,τι είστε εσείς σήμερα, γιατί τότε προέβλεψε και αποτύπωσε στο θεμέλιο λίθο της Δημοκρατίας μας ότι ανώτατη παιδεία δεν είναι εμπόρευμα και ότι οι φοιτητές δεν είναι πελάτες. Και έρχεστε εσείς 50 χρόνια μετά με μια βαθιά συντηρητική αντίληψη να πείτε ότι η ανώτατη παιδεία είναι εμπόρευμα και οι φοιτητές είναι πελάτες».

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στη διαφορά των μορίων ανάμεσα στα δημόσια πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά και έκανε λόγο για «αριστεία που αγοράζεται».

«Ο κ. Πιερρακάκης δεν έκανε σοβαρό διάλογο για τα επαγγελματικά δικαιώματα και την έρευνα. Κοροϊδεύετε την κοινωνία και παραβιάζεται το Σύνταγμα», πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος.

Επανέλαβε την στήριξή του στα δημόσια πανεπιστήμια και δήλωσε εκ νέου την αντίθεσή του. «Έχουμε υποβάλλει πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας γιατί πρέπει να καταγραφεί ποιοι παραβιάζουν το Σύνταγμα σήμερα» τόνισε.

«Θα υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις το άρθρο 16 για το δημόσιου πανεπιστήμιο και στο μέλλον σε δική μας διακυβέρνηση δεσμευόμαστε ότι θα καταργήσουμε αυτό το νομοσχέδιο» είπε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Φάμελλος καταδίκασε την επίθεση που έλαβε χώρα κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Οδησσό, ενώ ζήτησε και να υπάρξει ενημέρωση από τον ΥΠΕΞ για ό,τι συζητήθηκε εκεί.

Επιπλέον κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει αν η 'Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου θα είναι υποψήφια ευρωβουλευτής.

