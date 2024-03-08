Τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο παρουσιάζει στο TikTok ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, τονίζοντας παράλληλα ότι «όταν η κυβέρνηση κόβει θέσεις στα δημόσια πανεπίστημια και αναγκάζεσαι να πας στα ιδιωτικά, πληρώνοντας, τότε έχεις λιγότερες ευκαιρίες».

Στην λεζάντα της ανάρτησης αναλύει τις «δικές μας προτάσεις για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο:

1.Διπλασιασμός του διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να φτάσουμε στο μέσο όρο της ΕΕ στην αναλογία καθηγητών-φοιτητών.



2.Πρόγραμμα «Εστία παντού». Ανέγερση φοιτητικών εστιών με χρηματοδότηση από έσοδα του δημοσίου από τον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

3.Διπλασιασμός των κονδυλίων που δίνονται στα πανεπιστήμια για την έρευνα.

Γιατί χωρίς την έρευνα δεν μπορεί να διασυνδεθεί το πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας.



4.Έκπτωση ενοικίων για φοιτητική στέγη από το φορολογητέο εισόδημα.

-Για μισθώματα έως 500€.

-Για οικογενειακό εισόδημα μέχρι 60.000€.

-Ωφελούμενοι: 150.000 οικογένειες.

-Δημοσιονομικό κόστος: 225.000.000 €.

5.Δημιουργία αυτοδιοικούμενων πυλώνων ξένων πανεπιστημιακών προγραμμάτων εντός των ελληνικών πανεπιστημίων. Έτσι θα έρθουν πανεπιστήμια με κύρος στην Ελλάδα.



