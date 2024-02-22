Με βελτιωτικές αλλαγές στις οποίες προχώρησε η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και μετά από μία διήμερη πολύωρη συζήτηση και έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο με το νέο ποινικό κώδικα.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου, με τίτλο «επιτάχυνση και ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης -εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας», τάχθηκε μόνο η ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης το καταψήφισαν.

Τόσο ο υπουργός όσο και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης και Γιάννης Μπούγας, υπεραμύνθηκαν των νέων αλλαγών, κάνοντας, μεταξύ άλλων, λόγο για ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, περιορίζει το αίσθημα ατιμωρησίας, ενώ επιτυγχάνει την πραγματική έκτιση της ποινής, καταπολεμά την εγκληματικότητα και ενισχύει την απονομή της δικαιοσύνης με ένα δικαιότερο, ποιοτικότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν στην ενίσχυση του κράτους δικαίου και στη διαφάνεια της δημόσιας ζωής, τονίζοντας ότι «για πρώτη φορά θεσμοθετείται στην ελληνική έννομη τάξη, η ποινική ευθύνη και η τιμωρία, με εξοντωτικές ποινές για εταιρίες που δωροδοκούν αλλά κυρίως σε πολιτικούς που δωροδοκούνται οι οποίες από 100.000 ευρώ φθάνουν πλέον στα 4 εκ ευρώ».

Από την πλευρά τους, τα κόμματα της Αντιπολίτευσης καταλόγισαν στην κυβέρνηση «ακραίο ποινικό λαϊκισμό» και την κατηγόρησαν για απαξίωση της επιστημονικής γνώσης, δαιμονοποίηση της αντίθετης άποψης, καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων ενώ απέρριψαν το επιχείρημα της ως εντελώς αβάσιμο, ότι η αυστηροποίηση των ποινών καταπολεμά την εγκληματικότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

