Σε γνωστό μπαρ του κέντρου της Αθήνας, κάλεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, βουλευτές και στελέχη του κόμματος, σε μια προσπάθεια αποφόρτισης του τεταμένου κλίματος που επικράτησε στο συνέδριο.

Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες, αρκετοί ήταν αυτοί που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στο φακό των φωτορεπόρτερ, δείχνουν χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, χωρίς τίποτα να θυμίζει τι προηγήθηκε μόλις λίγες ώρες πριν.

Ο κ. Κασσελάκης μαζί με άλλα στελέχη του κόμματος, συνοδευόμενος από τον σύζυγός του Τάιλερ ΜακΜπέθ, έφτασαν στο μπαρ μετά τις 20:30.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.