Για ανακοίνωση-κόλαφο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με την οποία «την εγκαλεί για αντιδημοκρατικές, αντιθεσμικές και αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις απέναντι στην Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) κατά την διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών», κάνει λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Αναφέρει σε δήλώση του ότι η ΕΕΔΑ «διαπιστώνει σοβαρά ζητήματα ως προς την ορθή, δημοκρατική και απρόσκοπτη συγκρότηση και λειτουργία ορισμένων Ανεξαρτήτων Αρχών, εκφράζει την ανησυχία της για την σπουδή επιλογής νέων μελών της ΑΔΑΕ η οποία απέκλεισε την αναζήτηση ευρύτερων συναινέσεων και τονίζει ότι ο ορισμός νέων Μελών με πλειοψηφία μικρότερη της απαιτούμενης από το άρθρο 101Α του Συντάγματος είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτος». Επιπλέον, ο κ. Ξανιθόπουλος τονίζει ότι η ΕΕΔΑ αναφέρει επίσης πως ο ίδιος ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, ενημέρωσε τα μέλη της ΕΕΔΑ για τα εμπόδια που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του τον τελευταίο καιρό. Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Κατήγγειλε προσπάθειες παρεμπόδισης της εκτέλεσης ελέγχων από την Αρχή στις εγκαταστάσεις παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και κρατικών υπηρεσιών, δυσφημιστικές και απειλητικές αναφορές εις βάρος του από επίσημα όργανα του Κράτους, τη μη νόμιμη επιλογή Μελών της ΑΔΑΕ λόγω έλλειψης της απαραίτητης συνταγματικής πλειοψηφίας καθώς και την κλήση σε απολογία ενώπιον της Δικαιοσύνης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Αρχής για τις απόψεις τους και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους. Όλα τα ανωτέρω συντελούν στη δημιουργία ενός ‘καταθλιπτικού, τοξικού κλίματος' εντός του οποίου καλείται το προσωπικό της Αρχής να συνεχίσει να επιτελεί το έργο του. Η ΕΕΔΑ τονίζει ότι η απρόσκοπτη και χωρίς παρεμβάσεις λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών και η διασφάλιση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των Μελών τους συνιστά απαράβατο κανόνα για την ομαλή λειτουργία ενός Κράτους Δικαίου. Τα μέλη Ανεξαρτήτων Αρχών δεν πρέπει να διώκονται ποινικά για την εκτέλεση των καθηκόντων τους».

Ο κ. Ξανθόπουλος δηλώνει ότι «είναι πλέον φανερό σε όλους, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εκτός από το δίδυμο σκάνδαλο των υποκλοπών και της συγκάλυψης του, βαρύνεται και με το σκάνδαλο της ευθείας παρέμβασης στη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών». Προσθέτει ότι «η θεσμική εκτροπή, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, καλά κρατεί» και πως «με την αντιδημοκρατική αυτή συμπεριφορά της πλήττει το κράτος δικαίου και εκθέτει τη χώρα διεθνώς». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει, τέλος: «Να είναι σίγουρη όμως ότι τίποτα δεν θα μείνει κρυφό. Το σκάνδαλο των υποκλοπών θα αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

