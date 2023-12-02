«Δημιουργούνται περισσότερες και μεγαλύτερες προοπτικές χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και των επενδύσεων με παράλληλη αύξηση των θέσεων εργασίας» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας για την απόδοση επενδυτικής βαθμίδας στην ελληνική οικονομία από τον οίκο Fitch.

Συγκεκριμένα ο υπουργός δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία κατακτά ακόμα υψηλότερη θέση στη διεθνή κλίμακα αξιολόγησης. Η επενδυτική βαθμίδα, έπειτα από 13 χρόνια, πιστοποιείται περαιτέρω και από τη νέα αναβάθμιση της οικονομίας μας από τον οίκο Fitch. Δημιουργούνται περισσότερες και μεγαλύτερες προοπτικές χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας, επενδύσεων με παράλληλη αύξηση των θέσεων εργασίας. Για μία ακόμα φορά επιβεβαιώνονται οι επιλογές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και οι προσπάθειες του ελληνικού λαού».

Πηγή: skai.gr

