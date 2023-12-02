Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

«Μυστική συνάντηση» είχε πριν λίγες ημέρες στο Λονδίνο – όπου παρευρέθηκε σε εκδήλωση του LSE – ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης με τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Ο κ. Γεραπετρίτης συμμετείχε την περασμένη Δευτέρα σε εκδήλωση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του LSE με θέμα την εξωτερική πολιτική, την ώρα που γινόταν γνωστή η ακύρωση της συνάντησης των πρωθυπουργών Σούνακ-Μητσοτάκη.

Λίγες ώρες μετά την συνάντηση με τον Οζμπορν, μιλώντας στην εκδήλωση, ο Γ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι «είναι ώρα βρούμε μία σωστή λύση για να έρθουν τα Γλυπτά πίσω στην Αθήνα» και ότι «πρέπει να υποβαθμίσουμε το θέμα της ιδιοκτησίας».

«Νομίζω ξεκάθαρα ότι μπορούμε να βρούμε μια βιώσιμη λύση εντός των ορίων του βρετανικού νόμου και αλλά να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι έχουμε διαφορετική αντίληψη περί κυριότητας» είπε ο Ελληνας ΥΠΕΞ, συμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο, Θανάση Γκαβό.

Την Πέμπτη, μιλώντας στο podcast 'Political Currency' που συμπαρουσιάζει, ο κ. Όσμπορν προσδιόρισε τις πιθανότητες μιας συμφωνίας με την ελληνική κυβενρηση στο «50:50».

Συνεχίζονται οι «εποικοδομητικές» συνομιλίες για τα Γλυπτά, λέει το Βρετανικό Μουσείο

Οι συνομιλίες μεταξύ του Βρετανικού Μουσείου και της ελληνικής κυβέρνησης για τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι «εν εξελίξει και εποικοδομητικές», δήλωσε στο ΣΚΑΙ εκπρόσωπος του λονδρέζικου ιδρύματος ερωτηθείς για τη συνάντηση του προέδρου του Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών.

Ο εκπρόσωπος απέφυγε να αναφερθεί στη συνάντηση, αλλά είπε ότι ο διάλογος αφορά μία «μακροπρόθεσμη σύμπραξη για τον Παρθενώνα».

Όπως πρόσθεσε, μια τέτοια σύμπραξη θα πετύχαινε τη «σωστή ισορροπία» μεταξύ του μοιράσματος των σπουδαιότερων αντικειμένων της συλλογής του Βρετανικού Μουσείου με ανθρώπους ανά τον κόσμο και της διατήρησης της ακεραιότητας της «απίστευτης συλλογής» του μουσείου.

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις του Γ. Γεραπετρίτη στο βίντεο:

5'53" Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τις συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσιεο. Είχαμε πολύ εποικοδομητική σειρά συζητήσεων με το Βρετανικό Μουσείο και τον Τζορτζ Όσμπορν., των πρόεδρο του συμβουλίου των επιτρόπων. Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί, νομικοί περιορισμοί. Ο βρετανικός νόμος απαγορεύει την εκχώρηση των γλυπτών, από την άλλη πλευρά νομίζω ότι είναι ώρα βρούμε μία σωστή λύση για να έρθουν τα Γλυπτά πίσω στην Αθήνα, στο Μουσείο Ακρόπολης. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό μέσω μίας ευρύτερης σύμπραξης μεταξύ του Μουσείου Ακρόπολης και του Βρετανικού Μουσείου, η οποία θα αφορούσε όχι μόνο την ανταλλαγή τέχνεργων και την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα αλλά επίσης πολιτιστικές δραστηριότητες…

9'40" Πρέπει να υποβαθμίσουμε το θέμα της ιδιοκτησίας. Ξέρουμε ότι έχουμε εντελώς διαφορετικό σημείο εκκίνησης επ’ αυτού, άρα πρέπει να αποδεχθούμε ο ένας τη θέση του άλλου, να το κρατήσουμε σε μία σφαίρα ασάφειας και μετά να προχωρήσουμε σε άλλες διευθετήσεις. Νομίζω ξεκάθαρα ότι μπορούμε να βρούμε μια βιώσιμη λύση εντός των ορίων του βρετανικού νόμου και αλλά να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι έχουμε διαφορετική αντίληψη περί κυριότητας.

11'13" [Στο ερώτημα του καθηγητή Φέδερστοουν αν μια λύση θα αφορούσε επιστροφή των Γλυπτών για ορισμένο χρονικό διάστημα] - Νομίζω ότι υπάρχουν λεπτές ισορροπίες που πρέπει να ρυθμιστούν. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής είμαστε ακόμα πολύ μακριά από μία πλήρη συμφωνία, επομένως δεν το έχουμε προσδιορίσει αυτό. Είμαι σχετικά αισιόδοξος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.