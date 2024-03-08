Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ 100,3: Σεξιστικό, χυδαίο και προσβλητικό το σχόλιο Κουτσούμπα

Για σεξιστικό, χυδαίο και προσβλητικό σχόλιο του γγ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα έκανε λόγο μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στην τοποθέτηση του κ. Κουτσουμπά χθες στη Βουλή, ο οποίος υποστήριξε ότι «νέες κοπέλες, φοιτήτριες, για να πληρώσουν τα δίδακτρα» θα αναγκάζονται να αναζητούν «sugar daddies», με τα γνωστά «ανταλλάγματα».

«Πρόκειται για γελοία αποστροφή του κ. Κουτσουμπά γιατί ξέρει ότι το νομοσχέδιο στηρίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο και αυτό που κάνει το υπουργείο με την ρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν είναι υποχρεωτικό» δήλωσε ο κ. Μαρινακης.

«Δεν πρόκειται να παραβιάσουμε ποτέ το Σύνταγμα. Έκτος από δημοσιά παιδεία θα έχουμε και δωρεάν παιδεία» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Επισήμανε παράλληλα ότι αυτοί που χρησιμοποιούν σήμερα το δήθεν επιχείρημα περί αναθεώρησης του άρθρου 16 είναι εκείνοι που εξαιτίας τους η χωρά μας έχασε περίπου 20 χρόνια.

«Η αναθεώρηση του άρθρου 16 που θα επιδιώξουμε θα σημαίνει ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο σε 5 χρόνια» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Για την επίθεση που έγινε χθες το βράδυ στο σπίτι του Υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη, όπου περίπου 30 άτομα πέταξαν φυλλάδια τόσο έξω όσο και μέσα στο σπίτι του, ο κ. Μαρινακης μίλησε για ντροπιαστική ενεργεία την ώρα που στο σπίτι του κ. Πιερρακάκη ήταν η οικογένεια του.

«Δεν μιλάμε για ανθρώπους που σκέφτονται. Η εφαρμογή του νομού πρέπει να είναι αυτονόητη» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζαχάροβα, η οποία ανέφερε «δεν τρομοκρατούμε την Ελλάδα» με αφορμή την πυραυλική επίθεση στην Οδησσό, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι μπορούν να πιστεύουν ό,τι θέλουν, αλλά στερείται οποιασδήποτε λογικής όταν θεωρούν ότι είναι μια μέρα στην δουλειά το να σκοτώνουν αθώους ανθρώπους».

«Η επίθεση συνέβη κοντά στον πρόεδρο άλλης χώρας και την ώρα που πραγματοποιούσε επίσκεψη ένας ηγέτης του ΝΑΤΟ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εμείς είμαστε με την Ουκρανία και με τον αμυνόμενο, δεν θέλουμε ίσες αποστάσεις» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

