Κασσελάκης: Είναι υποχρέωση της Πολιτείας η θεσμική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»

«Σήμερα δεν είναι μια ημέρα γιορτής, όσο ζούμε σε μια κοινωνία που η βαναυσότητα της έμφυλης βίας είναι παρούσα και οι ανισότητες κυριαρχούν», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Όσο ο αριθμός βγαίνει μικρότερος στο μέτρημα και η Πολιτεία δεν αναλαμβάνει ουσιαστικές πρωτοβουλίες. Δεν αρκεί να πενθούμε και να καταδικάζουμε. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας η θεσμική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία» και οι δράσεις της για ορατότητα, κοινωνική πρόνοια και ουσιαστική αλληλεγγύη», σημειώνει.

Σήμερα δεν είναι μια ημέρα γιορτής, όσο ζούμε σε μια κοινωνία που η βαναυσότητα της έμφυλης βίας είναι παρούσα και οι ανισότητες κυριαρχούν.



Όσο ο αριθμός βγαίνει μικρότερος στο μέτρημα και η πολιτεία δεν αναλαμβάνει ουσιαστικές πρωτοβουλίες. Δεν αρκεί να πενθούμε και να… pic.twitter.com/UUMtfIan9G — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) March 8, 2024

«Έχουμε χρέος απέναντι σε όσες έσπασαν τη σιωπή τους και τάχθηκαν στην πρώτη γραμμή του κινήματος του metoo, χρέος σε όσες καθημερινά δίνουν τη μάχη απέναντι στην πατριαρχία και τον σεξισμό στους χώρους εργασίας τους, στους δρόμους, στο ίδιο τους το σπίτι, χρέος στις γενιές που αγωνίστηκαν αλλά και σε αυτές που έρχονται, να παραδώσουμε έναν διαφορετικό κόσμο», τονίζει ο κ. Κασσελάκης και καταλήγει:

«Έναν κόσμο όπου κάθε θηλυκότητα θα αισθάνεται ασφάλεια. Έναν κόσμο συμπερίληψης και ισότητας. Έναν δίκαιο κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.