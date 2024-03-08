Συζήτηση Μητσοτάκη με γυναίκες στο Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, συναντήθηκε με πέντε γυναίκες στο Μέγαρο Μαξίμου και συζήτησε μαζί τους για τα θέματα που απασχολούν σήμερα τις γυναίκες όλων των ηλικιών.

Στη συνάντηση μετείχαν η Μαυρόχη Καρμέλα, δικηγόρος στον Πειραιά, μέλος της ΜΚΟ WISTA Hellas που προωθεί την ισότητα των φύλων, μητέρα ενός παιδιού, η Ιουλία Αναστασίου, εργαζόμενη σε φαρμακοβιομηχανία, με μεταπτυχιακό στην πληροφορική, μητέρα δύο παιδιών, η Γαρυφαλλία Παπαρά, συνταξιούχος του Υπουργείου Οικονομικών, μητέρα τριών παιδιών με τέσσερα εγγόνια, η Ιωάννα Λαψάνη, νέα εργαζόμενη, πολιτικός μηχανικός σε κατασκευαστική εταιρεία, και η Αργυρώ Κουτσουράδη, νέα αγρότισσα από τη Χίο, με μεταπτυχιακό στη γεωπονία, ιδιοκτήτρια της εταιρείας Myrovolos Organics και μητέρα ενός παιδιού.

«Σκεφτήκαμε με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας να κάνουμε μία συζήτηση για να μας μεταφέρετε εσείς τις δικές σας εμπειρίες και να αξιολογήσετε τις δημόσιες πολιτικές τις οποίες έχουμε εφαρμόσει για τα ζητήματα που σας αφορούν, αλλά για να μπορέσουμε και να ανιχνεύσουμε ενδεχομένως νέα πεδία πολιτικών παρεμβάσεων. Πολιτικές οι οποίες στηρίζουν τις γυναίκες σε όλες τις ηλικίες: από τις νέες κοπέλες οι οποίες σκέφτονται να κάνουν οικογένεια, μέχρι τις εργαζόμενες γυναίκες οι οποίες παλεύουν να ισορροπήσουν μεταξύ των υποχρεώσεων της εργασίας, της οικογενειακής ζωής, των υποχρεώσεων ανατροφής των παιδιών, μέχρι τις μεγαλύτερες γυναίκες οι οποίες μπορεί να βγαίνουν στη σύνταξη αλλά να εξακολουθούν να αισθάνονται παραγωγικές και να θέλουν με κάποιο τρόπο να εργαστούν ή να συνεισφέρουν συνολικά στην κοινωνία», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Βασικό θέμα στη συζήτηση ήταν η στήριξη των οικογενειών για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, «της μεγαλύτερης μακροπρόθεσμης πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία», όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός ανέδειξε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, όπως την καθιέρωση από την 1η Ιανουαρίου 2020 του επιδόματος γέννησης ύψους 2.000 ευρώ, το οποίο αυξήθηκε καλύπτοντας αναδρομικά και τις γεννήσεις του 2023, αλλά και την παρέμβαση για τη μείωση της τιμής στο βρεφικό γάλα.

«Εμείς, όταν ήρθαμε το 2019, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να δώσουμε το επίδομα γέννησης, τα 2.000 ευρώ -τώρα το αυξήσαμε και αναδρομικά για όσες γέννησαν το 2023-, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν κάποιες αρχικές σημαντικές δαπάνες που σχετίζονται με τη γέννα και με τα έξοδα τα οποία πρέπει να κάνει κάθε οικογένεια προκειμένου να υποδεχθεί ένα μωρό στο σπίτι. Νομίζω το ποσό το οποίο δίνουμε τώρα είναι μία μικρή ανάσα. Όπως και οι παρεμβάσεις που κάναμε στο βρεφικό γάλα, όπου έχουμε δει μειωμένες τιμές στα ράφια, κατά μέσο όρο στα περισσότερα γάλατα από 15% έως 20%», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες, στο πρόγραμμα «Σπίτι μου» για την ενίσχυση νέων ζευγαριών προκειμένου να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία, στην αύξηση των vouchers για παιδικούς σταθμούς και στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», που υλοποιείται πιλοτικά σε 60 δήμους, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παράλληλα, ανέδειξε και την επέκταση στις ιδιωτικές εταιρείες της δυνατότητας να κατασκευάζουν παιδικούς σταθμούς στους χώρους εργασίας, ενώ χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα την πρόταση να διαμορφωθεί στα δικαστήρια -αρχής γενομένης από το καινούργιο δικαστικό μέγαρο που κατασκευάζεται στον Πειραιά- αίθουσα που θα φιλοξενεί τα παιδιά για όση ώρα οι δικηγόροι-μητέρες τους διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας και διαβεβαίωσε ότι «καθώς η οικονομία αναπτύσσεται μας επιτρέπει να επενδύουμε περισσότερο και στην παιδεία και στην υγεία».

Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα του «MeToo», ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση των γυναικών, και τονίστηκε ότι δεν αφορά μόνο την εργασία αλλά και άλλους χώρους όπως την εκπαίδευση. «Έχετε δίκιο που το αναδεικνύετε γιατί συνήθως το συνδέουμε με το χώρο εργασίας αλλά έχω ακούσει και εγώ ουκ ολίγα περιστατικά. Γενικά όπου υπάρχει μια σχέση ισχύος και εξάρτησης, μπορεί να επωάζουν τέτοιες συμπεριφορές», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το γεγονός ότι αυτά συζητήθηκαν ανοιχτά, ότι πια έχουμε μια πολιτική για τα ζητήματα των παρενοχλήσεων, ότι έχουμε πια και για τα πιο βαριά περιστατικά μια γραμμή καταγγελίας, ότι έχουμε πολιτικές όπως το panic button που υπό προϋποθέσεις μπορούν να σώσουν ζωές από τα βαριά περιστατικά κακοποίησης και βίας κατά των γυναικών, είναι μία πρόοδος. Δεν είμαστε ακόμα εκεί που πρέπει να είμαστε αλλά νομίζω ότι έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.