ΝΔ: Πενήντα χρόνια μετά, το Πολυτεχνείο μας εμπνέει για τις μάχες του μέλλοντος

«Η 17η Νοεμβρίου 1973 συνιστά ένα ορόσημο της σύγχρονης ιστορίας μας. Μέσα στο σκοτάδι της δικτατορίας, το Πολυτεχνείο εξέφρασε το αίτημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων για ελευθερία και Δημοκρατία. Στο πρόσωπο όσων εκείνες τις ημέρες αντιστάθηκαν, διώχθηκαν, βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν, τιμούμε όλους εκείνους που ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη χούντα καθ' όλη τη διάρκεια της επταετίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

«Πενήντα χρόνια μετά, το Πολυτεχνείο μας εμπνέει για τις μάχες του μέλλοντος. Τις μάχες που καλούμαστε να δώσουμε σε δημοκρατικό πλαίσιο και με δημοκρατικά μέσα για να πάμε όλοι μαζί την Ελλάδα μπροστά, χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΝΔ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.