Κουτσούμπας: Διέξοδος να γίνει ακόμα πιο πλατιά και μαζική η συμπόρευση με ΚΚΕ

Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε ομιλία του το βράδυ της Δευτέρας 11 Δεκεμβρίου, σε μεγάλη εκδήλωση της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής στο ΣΕΦ είπε ότι το ΚΚΕ συζητά στην Αττική και σε όλη τη χώρα με εργαζόμενους και λαϊκά στρώματα που αναζητούν «τι μπορούμε να κάνουμε και πώς θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που ολοένα και χειροτερεύει».

«Έχουμε τις απαντήσεις, έχουμε και το σχέδιο κι αυτά θέλουμε να συζητήσουμε και σήμερα μαζί σας. Θα έλεγα ότι με εύστοχο τρόπο αποτυπώνονται και στον τίτλο της σημερινής εκδήλωσης: 'Αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Με το ΚΚΕ στον αγώνα μπορούμε να νικήσουμε'» τόνισε.

Είπε ότι η αισιοδοξία του κόμματος «είναι πραγματική και πηγάζει από την ακλόνητη πίστη ότι ο λαός μας, όπως και όλοι οι λαοί, μπορούν αν το αποφασίσουν να γίνουν αυτοί οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων, βαδίζοντας στο δρόμο της σύγκρουσης με το σύστημα της εκμετάλλευσης, επιβάλλοντας το δίκιο τους».

Επισήμανε ότι η αισιοδοξία αυτή «επιβεβαιώνεται και από τη δυναμική που καταγράφει η άνοδος του κύρους του ΚΚΕ σε ευρύτερες εργατικές λαϊκές δυνάμεις» προσθέτοντας ότι «σήμερα δημιουργούνται ακόμα καλύτερες προϋποθέσεις για πλατιά συμπόρευση με το ΚΚΕ».

Πρόσθεσε ότι «ενισχύεται ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, το οποίο δεν είναι τυχαίο ούτε συγκυριακό. Γιατί αυτό το ρεύμα σφυρηλατήθηκε μέσα στα μεγάλα γεγονότα των προηγούμενων ετών».

Είπε ότι ο δρόμος για να γίνει ο λαός πρωταγωνιστής των εξελίξεων «ανοίγει μέσα από τα μικρά και μεγάλα μέτωπα που έχουμε μπροστά μας, βάζοντας στο στόχαστρο την πολιτική της ΝΔ η οποία μπορεί να κουνάει το δάχτυλο του 41%, όμως ξέρει καλά πως η δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική της δυναμώνει και θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, γιατί και τα σινιάλα στην παγκόσμια και ελληνική οικονομία δεν είναι καλά και τα ζόρια θα μεγαλώνουν».

Σημείωσε ότι «ένα πρώτο μήνυμα στην κυβέρνηση της ΝΔ δεν ήταν μόνο οι απώλειές της σε δήμους και Περιφέρειες, αλλά και τα μεγάλα ποσοστά της 'Λαϊκής Συσπείρωσης', που δείχνουν ότι ο εργαζόμενος λαός αντιλαμβάνεται ότι η ΝΔ έχει αντίπαλο - κι αυτό είναι το ΚΚΕ».

Ανέφερε ότι το ΚΚΕ «μπαίνει μπροστά στον αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς, για τη συλλογική σύμβαση σε όλους τους κλάδους, στον αγώνα για να αναχαιτιστεί η επίθεση στο εργατικό-λαϊκό εισόδημα η οποία συνεχίζεται».



Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, επισήμανε ότι, παρά το «κλίμα εφησυχασμού που καλλιεργεί η κυβέρνηση, τα παζάρια πραγματοποιούνται πάνω στο πολύ επικίνδυνο πλαίσιο που διαμορφώνουν οι ΝΑΤΟϊκοί σχεδιασμοί, που οδηγούν σε οδυνηρές διευθετήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο». Υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται επαγρύπνηση, σημείωσε ότι «στην πραγματικότητα δρομολογείται μια εφ' όλης της ύλης διαπραγμάτευση, και στο τραπέζι παραμένουν οι απαράδεκτες διεκδικήσεις της τουρκικής άρχουσας τάξης».

Είπε ότι κανείς δεν μπορεί να αδιαφορεί όταν «η ΝΔ στηρίζει το έγκλημα του κράτους - δολοφόνου του Ισραήλ σε βάρος του παλαιστινιακού λαού», προσθέτοντας ότι «η πάλη για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε ως λαός, απαιτώντας ταυτόχρονα την απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία».

Ο Δ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «σ' αυτούς τους αγώνες, στο δρόμο της σύγκρουσης, έχουν θέση όλοι όσοι και όσες θέλουν να υποστεί πραγματικό πλήγμα η κυβέρνηση της ΝΔ και δεν εκτονώνονται αναζητώντας μια δήθεν λύση σε κυβερνητική εναλλαγή. Γιατί το έργο μιας τέτοιας 'κυβερνητικής εναλλαγής' στα πλαίσια αυτού του συστήματος, ανέβηκε πολλές φορές στο παρελθόν, κι ήταν τραγωδία για το λαό, θα λέγαμε».

Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «ως δύναμη της σοσιαλδημοκρατίας με την διακυβέρνησή του έδωσε στο σύστημα χώρο και χρόνο για να πάρει ανάσα και να επανέλθει δριμύτερο. Κυρίως του έδωσε τη δυνατότητα να κλείσει τις ρωγμές του και να περάσει στην επόμενη φάση της επίθεσης στην εργατική τάξη, στο λαό» τόνισε.

Αναφερόμενος σε όσους «αγωνιούν να ξεπεράσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα προβλήματα, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της ΝΔ, δεν μπορεί να είναι, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε άλλοι που προς το παρόν περιφέρονται γύρω από αυτούς τους δύο, γιατί όλοι αυτοί, μηδενός εξαιρουμένου, στήριξαν όλες τις στρατηγικές επιλογές της ΝΔ, ψήφισαν πάνω από τα μισά νομοσχέδια της ΝΔ και στην ίδια ρότα συνεχίζουν και σήμερα, χωρίς να κρατούν ούτε τα προσχήματα».

«Πραγματική μαχητική, εργατική-λαϊκή αντιπολίτευση είναι μόνο το ΚΚΕ και μέσα στη Βουλή, για να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εργαζόμενους τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, αλλά κυρίως έξω από τη Βουλή, μέσα στους αγώνες για να τους αντιπαλεύει» υπογράμμισε.



Είπε ότι «καημός» των «αστικών επιτελείων, των επιχειρηματικών ομίλων, των συμμάχων της αστικής τάξης στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ» είναι «η γρήγορη ανασύνθεση της σοσιαλδημοκρατίας, γιατί χρειάζονται ένα δεύτερο πόλο για να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια στα όρια του συστήματος, να βάλει εμπόδια στο ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που ενισχύεται, να ανακόψει τη δυναμική συμπόρευσης με το ΚΚΕ».

«Και δω συναντιούνται και ο ΣΥΡΙΖΑ - με αυτούς που μένουν κι αυτούς που φεύγουν - και το ΠΑΣΟΚ και άλλες δυνάμεις που ακολουθούν πιο πίσω» πρόσθεσε. «Κανείς πραγματικά αριστερός, προοδευτικός άνθρωπος, δεν έχει να προσδοκά τίποτα από το ποιος θα πάρει τελικά κεφάλι σε αυτόν τον ανταγωνισμό, ποιος θα προκριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ» υπογράμμισε, τονίζοντας ότι «σήμερα, όσοι εμπιστεύτηκαν, ψήφισαν, πίστεψαν στον ΣΥΡΙΖΑ, ή στο ΠΑΣΟΚ έχουν επιλογή: Κι αυτή δεν είναι άλλη, από την συμπόρευση με το ΚΚΕ».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «στην εναλλακτική διέξοδο που προτείνει το ΚΚΕ, στο σχέδιο σύγκρουσης με τη στρατηγική του κεφαλαίου, την ΕΕ, την μεγαλοεργοδοσία, το κράτος, τις κυβερνήσεις τους, δεν αποτελεί προϋπόθεση να υπάρχει πλήρης ταύτιση σε όλα με τη στρατηγική του ΚΚΕ, με την κοσμοθεωρητική του αντίληψη».

Υπογράμμισε ότι «το ΚΚΕ αναλαμβάνει την ευθύνη του για να δυναμώσει η πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση, για να ανοίξουμε τον δρόμο της ανατροπής, με τον λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων για τη δική του διακυβέρνηση και εξουσία. Για μια ριζικά διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας, τη σοσιαλιστική - κομμουνιστική, όπου ο εργαζόμενος είναι οργανωτής της δικής του εξουσίας, με τον πλούτο και τα μέσα παραγωγής ως κοινωνική ιδιοκτησία», υπογραμμίζοντας ότι «αυτή η πρόταση είναι και η μόνη ριζικά και πραγματικά διαφορετική, είναι η μόνη που μπορεί να δώσει πραγματική ελπίδα και προοπτική στο λαό και τη νεολαία».

«Να ξεπεράσουμε και τους εαυτούς μας, ώστε να γίνει ακόμη πιο πλατιά και μαζική η συμπόρευση με το ΚΚΕ! Να πυκνώσουν οι γραμμές του κόμματός μας και της ΚΝΕ. Αυτή θα είναι και η πραγματική εγγύηση για το λαό» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε στην ομιλία του, τονίζοντας «αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Με το ΚΚΕ στον αγώνα μπορούμε να νικήσουμε!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.