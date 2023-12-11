Απορρίφθηκε το αίτημα Μπελέρη για να ορκιστεί Δήμαρχος Χειμάρρας

Ειδικό Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος στα Τίρανα απέρριψε σήμερα το αίτημα του εκλεγμένου δημάρχου της Χιμάρας Φρέντυ Μπελέρη να του δοθεί ειδική άδεια, ώστε να ορκιστεί για να αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά του, έστω και από τη φυλακή.

Η απόφαση ελήφθη με το σκεπτικό ότι ο αλβανικός νόμος δεν προβλέπει μια τέτοια περίπτωση.

Η εξέλιξη πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από τους υποστηρικτές του Μπελέρη που βρισκόταν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

«Μόλις ανακοινώθηκε μια προαναγγελθείσα απόφαση δήλωσε στους δημοσιογράφους αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης ο πρόεδρος του Κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βαγγέλης Ντούλες.

«Της σημερινής απόφασης του δικστηρίου προηγήθηκε ο πρωθυπουργός Ράμα προηγήθηκε με τα όσα δήλωσε την περασμένη εβδομάδα. Λυπούμαστε για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη μας, πρόσθεσε ο κ. Ντούλες»

Στις 19 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί η συνεδρία της δίκης επι της κατηγορίας του Μπελέρη για εξαγορά ψήφων και εκλογική διαφθορά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.