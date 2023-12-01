Κουτσούμπας: «Αυτός είμαι...» - Ο λόγος που οι ατάκες του γίνονται viral

Mια απολαυστική συνέντευξη παραχώρησε στον ΑΝΤ1 ο Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ κλήθηκε στο ξεκίνημα της εκπομπής να σχολιάσει την ξύλινη γλώσσα για την οποία κατά καιρούς χρησιμοποιούσε το κόμμα, αλλά και την αλλαγή που υπάρχει τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιώντας μια πιο απλή, πιο χιουμοριστική γλώσσα.

«Ούτε εταιρεία έχουμε, ούτε τέτοια σχήματα ποτέ χρησιμοποιήσαμε. Είναι ο Κουτσούμπας. Αυτός είμαι… Αλλά νομίζω ότι δεν θα συμφωνήσω μαζί σας ότι πρώτη φορά που κομμουνιστής, Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος έχει τέτοιο λόγο. Να σας θυμίσω πως αντίστοιχα πράγματα έλεγαν και για τον Χαρίλαο Φλωράκη και για την Αλέκα Παπαρήγα. Και για τις ατάκες τους και για την… γλώσσα την κατανοητή. Αυτή που προσεγγίζει τον εργαζόμενο λαό και καταλαβαίνει αυτά που νιώθει. Βέβαια ο καθένας ανάλογα με το ιδιόχρωμα της καταγωγής του, με τον χαρακτήρα του».

Η απάντηση Κουτσούμπα για τις viral ατάκες και το Luben – Μου φωνάζουν στον δρόμο... “αυτοί είστε”

Όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ατάκες του που έχουν γίνει viral o κ. Κουτσούμπας απάντησε στον Ν. Χατζηνικολάου: «Νομίζω ότι παίζουν μεγάλο ρόλο τα Μέσα Ενημέρωσης ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πιο εξοικειωμένη η νεολαία με αυτά και φυσικά, τώρα ο νέος άνθρωπος γεννιέται με την τηλεόραση στο σπίτι, με το tablet, με το κινητό… Είναι πολύ οικεία αυτά. Εγώ για παράδειγμα είχα δει τηλεόραση όταν ήμουν ήδη στο Δημοτικό και μάλιστα στη γειτονιά».

Σχετικά με το αν τις σχολιάζει ο κόσμος, ο κ. Κουτσούμπας απάντησε: «Τα σχολιάζει ο κόσμος. Ιδιαίτερα την προεκλογική περίοδο που ήταν καθημερινή η επαφή με τον κόσμο έξω στους δρόμους, στα μαγαζιά, στις λαϊκές, σε σχολεία, σε νοσοκομεία παντού, μου έκαναν αναφορά είτε εδώ στους δρόμους της Αθήνας είτε στη Λαμία και μου φώναζαν τα παιδιά “Αυτοί είστε” ή ξέρω γω “που τα βρήκατε αυτά τα φυντάνια“.»

