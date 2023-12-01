Ενός λεπτού σιγή τήρησε η Ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη του Βασίλη Βασιλικού ο οποίος απεβίωσε χθες σε ηλικία 89 ετών.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, αναφέρθηκε τόσο στο εμβληματικό συγγραφικό του έργο, όπως το χαρακτήρισε, όσο και στην πολιτική του δράση τονίζοντας ότι, αφήνει πίσω του μία ανεξίτηλη σφραγίδα στην ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και μια πολύτιμη παρακαταθήκη στην μνήμη όλων των ελλήνων για την πίστη και τη δράση του στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.

