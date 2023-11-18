Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παρακολούθησε το βράδυ του Σαββάτου 18 Νοεμβρίου στην Λαμία, τη μουσική παράσταση «Εγώ ο Μίκης», ένα αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, που οργάνωσε ο Μουσικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Χορωδία Αταλάντης», συνοδευόμενος από τον Κώστα Μπασδέκη, μέλος της ΚΕ και Περιφερειακό Σύμβουλο, και τον Χρήστο Λυγδή, Δημοτικό Σύμβουλο Λοκρών με τη Λαϊκή Συσπείρωση.

Το περιεχόμενο της εκδήλωσης παρουσίασε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού συλλόγου και μέλος της χορωδίας Ηλίας Σχοινής ο οποίος ευχαρίστησε όλους, ιδιαίτερα τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, λόγω και των δεσμών που συνέδεαν τον Μίκη Θεοδωράκη με το ΚΚΕ, για την παρουσία του και τη στήριξη του έργου του συλλόγου.

Ο Δ. Κουτσούμπας πριν την έναρξη της εκδήλωσης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είναι πολύ σημαντικές τέτοιες εκδηλώσεις, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε και τα 50 χρόνια από τον ξεσηκωμό της νεολαίας και του λαού στο Πολυτεχνείο το 1973. Ο Μίκης είναι ο συνθέτης της καρδιάς μας, ο συνθέτης που σήμανε την αντίσταση, τον αγώνα των λαών και της νεολαίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι προσπάθειες, οι πρωτοβουλίες που παίρνει και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χορωδία Αταλάντης, όπως να αφιερώσει σήμερα στον Μίκη αυτή τη συναυλία, αλλά και η υποστήριξη του Ωδείου Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας. Νομίζουμε ότι η νεολαία μαθαίνει, διδάσκεται τη μουσική μέσα απ' αυτά, διδάσκεται την Ιστορία, διδάσκεται την αγωνιστική ανάταση για τους αγώνες που μέλλονται να ‘ρθουν».

Επίσης ο Δ. Κουτσούμπας απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για την ιδρυτική συνάντηση της Κομμουνιστικής Ευρωπαϊκής Δράσης η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, τόνισε: «Η πρωτοβουλία που πήραμε για τη δημιουργία της Κομμουνιστικής Ευρωπαϊκής Δράσης, με τη συμμετοχή πολλών κομμουνιστικών κι εργατικών κομμάτων από τις χώρες της Ευρώπης, έχει στόχο να συντονίσει τους αγώνες των λαών μας, γιατί κοινά είναι τα προβλήματα των λαών σε όλες τις χώρες της ΕΕ, αλλά και ευρύτερα όλης της Ευρώπης, όλης της περιοχής, όπως είναι ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, σε άλλες περιοχές του πλανήτη, αλλά και τα μεγάλα οικονομικά λαϊκά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις χώρες μας. Έτσι δίνουμε αυτό το έναυσμα, να προχωρήσουμε και να δώσουμε δυναμικά και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες τη μάχη των ευρωεκλογών, τον Ιούνη του 2024, με πολύ πιο δυνατό το ΚΚΕ. Απευθύνουμε κάλεσμα από τώρα, συμπόρευσης ευρύτερων δυνάμεων, ανθρώπων που ακολουθούσαν άλλα κόμματα αλλά σήμερα προσβλέπουν σε αυτό που πρεσβεύει το ΚΚΕ και το θεωρούν μια δύναμη, πραγματικά, η οποία μπορεί να αντισταθεί σ' αυτή τη λαίλαπα της ΕΕ και των αντιλαϊκών πολιτικών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

