Tο ντιμπέιτ της Eurovision ανάμεσα στους κορυφαίους υποψήφιους για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Ο Walter Baier (Αυστρία, Ευρωπαϊκή Αριστερά), ο Sandro Gozi (Ιταλία, Renew Europe Now), η Ursula von der Leyen (Γερμανία, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα), η Terry Reintke (Γερμανία, Ευρωπαίοι Πράσινοι) και ο Nicolas Schmit (Λουξεμβούργο, Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών) συμμετείχαν στην τηλεμαχία που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην οικονομία και τις θέσεις εργασίας, την άμυνα και την ασφάλεια, το κλίμα και το περιβάλλον, τη δημοκρατία και την ηγεσία, τη μετανάστευση και τη συνοριακή πολιτική και την καινοτομία και την τεχνολογία.

Ερωτήσεις υποβλήθηκαν από το κοινό στην αίθουσα της ολομέλειας, από θεατές που παρευρέθηκαν στις κατά τόπους εκδηλώσεις των Γραφείων του Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη της ΕΕ, από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και από τους δύο συντονιστές της συζήτησης. Οι υποψήφιοι κλήθηκαν επίσης να απαντήσουν σε εξατομικευμένες ερωτήσεις, σε συνεντεύξεις τύπου «in the spotlight».

Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: Να γίνει ασπίδα αεράμυνας όπως ζήτησε ο Μητσοτάκης

Στο θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας και στο ερώτημα αν θα πρέπει να συνεχίσει η ενίσχυση στην Ουκρανία ή να δοθεί έμφαση στην ασφάλεια των κρατών μελών που τέθηκε από νεαρή συμμετέχουσα, ο Νίκολα Σμιτ ανέφερε ότι πρέπει να γίνουν και τα δύο.

H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε:

«Τα χρειαζόμαστε και τα δύο. Η ασπίδα αεράμυνας για όλη την Ευρώπη, όπως πρότεινε ο κ. Μητσοτάκης, είναι έργο που όλοι συμφωνούμε στην Ευρώπη αλλά πρέπει να σταθούμε στην Ουκρανία που πολεμάει για τις δικές μας αξίες. Να την στηρίξουμε και μετά να ενισχύσουμε και τη δική μας άμυνα».

Ο Σάντρο Γκότζι, ιταλός πολιτικός που εκπροσωπεί το Renew Europe Now, τόνισε ότι «ο Πούτιν δε θα σταματήσει στην Ουκρανία. Γινόμαστε ουρά από τις ΗΠΑ και την Κίνα» και τόνισε ότι «για κάθε ευρώ άμυνας άλλο ένα για την εκπαίδευση».

Ο Γκόζι αμφισβήτησε επίσης την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν η οποία απάντησε: Δεν είναι ώρα να ζητάτε έργα χωρίς χρηματοδότηση. Ας δουλέψουμε μαζί».

«Δεν καταλαβαίνω το άνοιγμα της Ούρσουλα Ντερ Λάιεν σε Τζόρτζια Μελόνι ή στο ακροδεξιό VOX της Ισπανίας», επέμεινε ο Σάντρο Γκόζι.

Η γερμανίδα ευρωβουλευτής που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους Πράσινους, Τερί Ράιντκε κάλεσε να είναι όλοι μαζί ενάντια στην απειλή του Πούτιν και πρότεινε Ταμείο για αμυντικές δαπάνες.

Η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα από την Ουκρανία για την άμυνα, είπε ο αυστριακός πολιτικός που εκπροσωπεί το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς Βάλτερ Μπάιερ. «Εντυπωσιάζομαι που μιλάμε για ασφάλεια και ειρήνη ενώ κανείς δεν αναφέρθηκε στη Μ. Ανατολή. Πότε θα πιέσει η ΕΕ το Ισραήλ να σταματήσει τη γενοκτονία, πρόσθεσε ο Βάλτερ Μπάιερ και η απάντηση της προέδρου της Κομισιόν και υποψήφιας του Λαικού Κόμματος ήταν ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα αυτοάμαυνας αλλά με βάση το Διεθνές Δίκαιο Πάγιο ενώ η ΕΕ παραμένει πάγια υπέρ της λύσης των δύο κρατών.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπερθεμάτισε και τόνισε ότι 3,7 εκατομμύρια μετανάστες εισήλθαν νόμιμα στην αγορά εργασίας από το 1 εκατομμύριο αιτήσεις ασύλου. Εμεις αποφασιζουμε ποιος θα ερχεται, όχι οι διακινητές, Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, όσοι δικαιούνται να παραμένουν θα παραμένουν, οι άλλοι θα επιστρέφουν.

Αντίθετα ο Νίκολας Σμιτ τόνισε ότι υποστηρίζει το Σύμφωνο Μετνάστευσης αλλά χρειάζεται βελτίωση καθώς δικτάτορες όπως στην Τυνησία προωθούν μετανάστες στην έρημο. Η γιαγιά μου πέθανε στο Άουσβιτς γιατί οι λεγόμενες δυτικές δημοκρατίες δεν άνοιγαν τις πόρτες τους σε πρόσφυγες», πρόσθεσε.

Ιταλοί και Γάλλοι Σοσιαλιστές ψήφισαν κατά του Συμφώνου Μετανάστευσης επεσήμανε ο Σάντρο Γκότζι, που εκπροσωπεί το Renew Europe Now και πρόσθεσε: Οταν κινδυνεύουν τούς σώζουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε ως Ευρωπαίοι και ξέρω καλύτερα από όλους ότι ο διχασμός των Ευρωπαίων έκανε τη Μεσόγειο νεκροταφείο, τόνισε ο Ιταλός υποψήφιος.

Απαντήσεις 30 ” για την ανεργία και την φτώχεια

Το πρώτο από τα έξι θέματα ήταν η οικονομία και η εργασία και συγκεκριμένα οι υποψήφιοι ρωτήθηκαν τι θα κάνουν για την ανεργία και τη φτώχεια ενώ η απάντηση δεν έπρεπε να ξεπερνάει τα 30 δευτερόλεπτα.

Ο Νικολά Σμιτ, πολιτικός από το Λουξεμβούργο που υπηρετεί ως Ευρωπαίος Επίτροπος και είναι ο επικεφαλής υποψήφιος του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών τόνισε ότι προέχει η ειδίκευση για να τονωθεί η αγορά εργασίας.

Η γερμανίδα ευρωβουλευτής που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους Πράσινους Τερί Ράιντκε, επικεντρώθηκε στην πράσινη οικονομία για να δημιουργηθούν« πράσινες δουλειές» και προειδοποίησε ότι το μεγαλύτερο λάθος είναι να επιστρέψουμε στη λιτότητα».

H πρώτη ερώτηση ήταν από το Παρίσι και σχετική με τις συνέπειες της διεύρυνσης της ΕΕ.

Ο Σάντρο Γκότζι, Ιταλός πολιτικός που εκπροσωπεί το Renew Europe Now απάντησε με αναφορά στην Ουκρανία και τόνισε ότι είναι αδύνατη η διεύρυνση χωρίς μεταρρυθμίσεις γιατί «δεν μπορεί οι πολίτες να πληρώνουν το τίμημα».

Ο Βάλτερ Μπάιερ, ο Αυστριακός πολιτικός που εκπροσωπεί το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς απάντησε «ναι στη διεύρυνση αλλά με σεβασμό στους εργαζόμενους και στη Δημοκρατία». Μεγαλύτερη παρεμβατικότητα από την ΕΕ στα θέματα αντιμετωπισης της φτώχειας σημαίνει πλαφόν στα ενοίκια και απαγόρευση εξώσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά στην πρώτη του τοποθέτηση.

Οι Σοσιαλδημοκράτες θέλουμε την Ευρώπη κοντά στους πολίτες για να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του κόσμου», τόνισε ο Νικολας Σμιτ.

Κλίμα και περιβάλλον

Στην ερώτηση αν μπορούν να εφαρμοστούν οι στόχοι της κλιματικής πολιτικής χωρίς επιβάρυνση της οικονομικής ανάπτυξης, πρώτη απάντησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που υπερθεμάτισε. Ο Νίκολα Σμιτ ζήτησε κοινωνικό διάλογο με τους εταίρους ώστε να δείξουμε ότι όλοι μπορούν να επωφεληθούν.

Σε ερώτηση από 21χρονη από την Μαδρίτη για τα επόμενα βήματα στην πράσινη μετάβαση, η υποψήφια των πρασίνων Τερί Ράιντκε τόνισε ότι χρειάζεται πράσινη βιομηχανική συμφωνία και επειγόντως μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. «Χρειάζεται αειφορία και βιωσιμότητα και για περιβάλλον και γεωργία και εισόδημα. Και αναδιανομή των επιδοτήσεων», είπε η Γερμανίδα ευρωβουλευτής.

Δημοκρατία και ηγεσία

Να ψηφίζουμε απευθείας για πρόεδρο της Επιτροπής από το 2029, πρότεινε στην ενότητα αυτή ο Σάντρο Γκότζι, που εκπροσωπεί το Renew Europe Now.

Πρέπει να αποκρούσουμε και οχι να υιοθετούμε ατζέντα της ακροδεξιάς, τόνισε ο Βάλτερ Μπάιερ από το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.

Σε σχετική ερώτηση από Κύπριο φαντάρο απάντησε η πρόεδρος της Κομισιόν και αναφορικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες είπε:

«Είναι σημαντικό να έχουμε ξεκάθαρες αρχές, με ποιους θέλουμε να συνεργαστούμε στη νέα Ευρωβουλή. Πρέπει να είναι υπέρ της Ευρώπης, πρέπει να είναι υπέρ της Ουκρανίας και κατά του Πούτιν και πρέπει να σέβονται το κράτος Δικαίου. Υπάρχουν ευρωπαϊκά κόμματα υπέρ του Πούτιν που θέλουν να καταστρέψουν την Ευρώπη μας και δεν θα το επιτρέψουμε», τόνισε.

Η Γερμανίδα υποψήφια των Πρασίνων Τερί Ράιντκε απάντησε πρώτη λέγοντας «Καλησπέρα» στα ελληνικά στον Κύπριο και ανέφερε: «Πρεπει να αποκρούσουμε και όχι να υιοθετούμε ατζέντα της ακροδεξιάς».

Συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στο Tik Tok Light ως παράδειγμα για το πώς μπορεί η ΕΕ να θέσει κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ο υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς Βάλτερ Μπάιερ τόνισε ότι επιβάλλεται και δημόσιος έλεγχος καθώς « οι κολοσσοί του διαδικτύου έχουν υπερκέρδη από τη συλλογή προσωπικών δεδομένων.

Ιδιαίτερα ανήσυχος για την ψυχική υγεία των παιδιών δήλωσε ως πατέρας ο Σάντρο Γκότζι, που εκπροσωπεί το Renew Europe Nowκαι ζήτησε να υπάρχουν έλεγχοι διαφάνειας και για τους influencers.

Υπέρ της ασυτηρότερης νομοθεσίας στις πλατφόρμες, δήλωσε η υποψήφια των πρασίνων Τερί Ράιντκε λέγοντας: Έχω σύντροφο γυναίκα, είμαστε λεσβίες, θέλω να καθησυχάσω ότι θα παραμείνει σπίτι αξιών η Ευρώπη.

Ο υποψήφιος των Σοσιαλιστών Νίκολας Σμιτ τόνισε ότι ο κόσμος αλλάζει λόγω των αλγόριθμων και συμφωνώ με όσα ειπώθηκαν για fake news, deep fake, αλλά και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει στο επίκεντρο να παραμένει ο άνθρωπος.

Οι δημοσιογράφοι των δημοσίων μέσων ενημέρωσης Annelies Beck, από το VRT του Βελγίου και ο Martin Řezníček, από την τσεχική τηλεόραση θα συντονίσουν τη συζήτηση.

Το ακροδεξιό κόμμα Ταυτότητα και Δημοκρατία (ID), καθώς και οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, δεν θα εκπροσωπηθούν στο debate. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία αν και έχει επικεφαλής υποψήφιο, έχει απορριφθεί επειδή ανήκει στην ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τους εκπροσώπους τους να δηλώνουν ότι υπάρχει πολιτικό κίνητρο πίσω από αυτό.

H πρώτη τηλεμαχία στα τέλη Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στο Μάαστριχτ. Η δεύτερη, που συνδιοργανώθηκε από το Bruegel και τους Financial Times επικεντρώθηκε σε οικονομικά θέματα και πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.