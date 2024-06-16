Την έναρξη των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και των αγωνισμάτων, καθώς επίσης και την ολοκλήρωση των εξετάσεων σε ΕΠΑΛ (Πανελλαδικές) και γυμνάσια σηματοδοτεί η εβδομάδα που αρχίζει από αύριο, Δευτέρα.

Ειδικά Μαθήματα και αγωνίσματα

Πιο συγκεκριμένα, οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα αρχίσουν με τα Αγγλικά (Τρίτη 18 Ιουνίου) και θα συνεχιστούν με τα Γερμανικά (Τετάρτη 19 Ιουνίου). Θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στο Ελεύθερο (Πέμπτη 20 Ιουνίου) και το Γραμμικό Σχέδιο (Παρασκευή 21 Ιουνίου). Η πρώτη εβδομάδα εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων θα ολοκληρωθεί με την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» (Σάββατο 22 Ιουνίου).

Κατά τη δεύτερη εβδομάδα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (Τρίτη 25 Ιουνίου), Γαλλικά (Τετάρτη 26 Ιουνίου), Ισπανικά (Πέμπτη 27 Ιουνίου) και Ιταλικά (Παρασκευή 28 Ιουνίου).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 (Γερμανικά, Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά). Για το μάθημα των Αγγλικών, με ώρα εξέτασης 12:00, θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 11:30. Για το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία με ώρα εξέτασης 11:30, το πέρας προσέλευσης έχει οριστεί στις 11:00.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι τρεις ώρες, των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι ώρες. Για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο, ενώ για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις ώρες και 30΄ λεπτά.

Παράλληλα, από αύριο, Δευτέρα 17 Ιουνίου, έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 θα διεξάγονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Ολοκλήρωση Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν αύριο, Δευτέρα, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ. Πιο αναλυτικά, θα εξεταστούν στα μαθήματα: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Ολοκλήρωση εξετάσεων και στα γυμνάσια

Αύριο, Δευτέρα, ολοκληρώνουν επίσης τις εξετάσεις τους οι μαθητές και οι μαθήτριες των γυμνασίων, καθώς αύριο είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

