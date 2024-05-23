Για την Κυριακή και τη Δευτέρα «κλείδωσε» το ταξίδι του Στέφανου Κασσελάκη στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει συνάντηση με στελέχη της Παλαιστινιακής Αρχής (PLO).

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος αναμένεται να γίνουν γνωστές το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει εκφράσει τη θέση του για το παλαιστινιακό κράτος, ζητώντας να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

