Για την Κυριακή και τη Δευτέρα «κλείδωσε» το ταξίδι του Στέφανου Κασσελάκη στη Δυτική Όχθη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει συνάντηση με στελέχη της Παλαιστινιακής Αρχής (PLO).
Οι λεπτομέρειες του προγράμματος αναμένεται να γίνουν γνωστές το αμέσως επόμενο διάστημα.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει εκφράσει τη θέση του για το παλαιστινιακό κράτος, ζητώντας να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα.
Πηγή: skai.gr
