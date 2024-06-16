Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί προειδοποίησε την Κυριακή ότι η απροσδόκητη απόφαση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να ζητήσει πρόωρες βουλευτικές εκλογές θα μπορούσε να αποτύχει και να βυθίσει τη χώρα στο χάος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Journal du Dimanche», ο Σαρκοζί, ο συντηρητικός πρώην πρόεδρος που ήταν στην εξουσία από το 2007 έως το 2012 και παραμένει μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα, είπε ότι το ενδεχόμενο χάος που προκλήθηκε από τη διάλυση της συνέλευσης μπορεί να είναι δύσκολο να βγει από αυτό.

«Το να δώσουμε τον λόγο στον γαλλικό λαό για να δικαιολογήσουν τη διάλυση είναι ένα περίεργο επιχείρημα, καθώς αυτό ακριβώς έκαναν πάνω από 25 εκατομμύρια Γάλλοι στις κάλπες», είπε ο Σαρκοζί, ο οποίος έχει φιλικές σχέσεις με τον Μακρόν, αναφερόμενος στην Ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου.

«Ο κίνδυνος είναι μεγάλος, επιβεβαιώνουν τον θυμό τους αντί να τον αντιστρέφουν», είπε.

Μια δημοσκόπηση το Σάββατο φάνηκε να υποστηρίζει τις ανησυχίες του.

Η δημοσκόπηση OpinionWay-Vae Solis που διεξήχθη για τις Les Echos και Radio Classique προβλέπει ότι το κόμμα RN της Μαρίν Λεπέν θα προηγηθεί στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών με 33% των ψήφων, μπροστά από το Λαϊκό Μέτωπο, τη συμμαχία των αριστερών κομμάτων, με 25%. Το κεντρώο στρατόπεδο του Μακρόν είχε 20%.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μακρόν κάλεσε σε πρόωρες εκλογές που θα διεξαχθούν σε δύο γύρους, στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου, αφού η κεντρώα συμμαχία του ηττήθηκε από την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση (RN) στην ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Κυριακή.

Χθες, χιλιάδες κόσμου διαδήλωσε στο Παρίσι και σε πόλεις της Γαλλίας για να διαμαρτυρηθούν κατά της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN) ενόψει των επικείμενων εκλογών.

Πηγή: skai.gr

