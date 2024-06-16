Ορεστιάδα: Συνελήφθη διακινητής που επιχείρησε να περάσει στη χώρα 4 μετανάστες

Στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης - Ορμενίου, συνελήφθη χθες το βράδυ από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, ένας ημεδαπός διακινητής ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο και να μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας τέσσερις μετανάστες που είχαν εισέλθει παράνομα στο ελληνικό έδαφος.

Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.