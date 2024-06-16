Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων σημειώθηκε στην Αττική Οδό, στο ύψος του κόμβου Πεντέλης, με αποτέλσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15'-20' στην έξοδο για Μαρκόπουλο,

20'-25' από κόμβο Κύμης έως κόμβο Μαραθώνος. June 16, 2024

