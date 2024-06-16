Λογαριασμός
Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στην Αττική Οδό - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

Σύγκρουση στο ύψος του κόμβου Πεντέλης - Κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας

attiki odos

Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων σημειώθηκε στην Αττική Οδό, στο ύψος του κόμβου Πεντέλης, με αποτέλσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις  στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 

