Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων σημειώθηκε στην Αττική Οδό, στο ύψος του κόμβου Πεντέλης, με αποτέλσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
15'-20' στην έξοδο για Μαρκόπουλο,
20'-25' από κόμβο Κύμης έως κόμβο Μαραθώνος.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 16, 2024
Πηγή: skai.gr
