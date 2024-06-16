Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πάει την τάση «το μαγιό ανάποδα« σε άλλο level

Εμπρός στον δρόμο που χάραξε η Kendal Jenner και αρκετές άλλες celebrities και influencers του εξωτερικού από πέρυσι το καλοκαίρι. Το trend που θέλει το πάνω μέρος του μαγιό να μη φοριέται με τον τρόπο που σχεδιάστηκε αλλά ουσιαστικά να τροποποιείται με τον τρόπο δεσίματος του τοπ του μπικίνι στην κυριολεξία ανάποδα, υιοθέτησε και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Με αυτόν τον τρόπο το μαγιό γίνεται πιο σέξι με περίτεχνα δεσίματα και το μαύρισμα απλώνεται σε μεγαλύτερη έκταση χωρίς περιττά μεγάλα τριγωνικά σημάδια.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες στα Κουφονήσια, τον αγαπημένο προορισμό της ίδιας και της παρέας της τα τελευταία χρόνια. Εκεί που επίσημα ξεκινάει το καλοκαίρι τους πριν πάρουν ανάλογα με τις υποχρεώσεις και τα γούστα τους τον δρόμο για διαφορετικούς προορισμούς.

Δείτε περισσότερα στο womenonly.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.