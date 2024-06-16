Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής και υπουργό Εξωτερικών Μοχάμεντ Μουστάφα είχε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους συζήτησαν για:

τη δραματική κατάσταση σε Γάζα & τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη

τα αποτελέσματα της Διεθνούς Διάσκεψης Ιορδανίας

τις κοινές δράσεις Ευρωπαίων & Αράβων

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη για άμεση επίτευξη εκεχειρίας και απελευθέρωση ομήρων, την προστασία των αμάχων, τη διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων, την εκπόνηση σχεδίου για ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες που έλαβε η χώρα και οι οποίες θα συμβάλλουν σε:

Ειρήνευση & προοπτική δύο κρατών

Μεταρρύθμισή θεσμών Παλαιστινιακής Αρχής

