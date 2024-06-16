Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μουσταφά για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη για άμεση επίτευξη εκεχειρίας  στην περιοχή και την απελευθέρωση ομήρων, την προστασία των αμάχων, τη διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων, την εκπόνηση σχεδίου για ανοικοδόμηση της Γάζας. 

Γεραπετρίτης -Μουσταφά

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής και υπουργό Εξωτερικών Μοχάμεντ Μουστάφα είχε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. 

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους συζήτησαν για: 

  • τη δραματική κατάσταση σε Γάζα & τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη
  • τα αποτελέσματα της Διεθνούς Διάσκεψης Ιορδανίας
  • τις κοινές δράσεις Ευρωπαίων & Αράβων

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη για άμεση επίτευξη εκεχειρίας και απελευθέρωση ομήρων, την προστασία των αμάχων, τη διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων, την εκπόνηση σχεδίου για ανοικοδόμηση της Γάζας. 

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες που έλαβε η χώρα και οι οποίες θα συμβάλλουν σε:

  • Ειρήνευση & προοπτική δύο κρατών 
  • Μεταρρύθμισή θεσμών Παλαιστινιακής Αρχής
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γεραπετρίτης Γιώργος Γεραπετρίτης Υπουργείο Εξωτερικών Παλαιστιακή Αρχή Παλαιστίνιος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark