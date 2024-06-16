Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής και υπουργό Εξωτερικών Μοχάμεντ Μουστάφα είχε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους συζήτησαν για:
- τη δραματική κατάσταση σε Γάζα & τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη
- τα αποτελέσματα της Διεθνούς Διάσκεψης Ιορδανίας
- τις κοινές δράσεις Ευρωπαίων & Αράβων
Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη για άμεση επίτευξη εκεχειρίας και απελευθέρωση ομήρων, την προστασία των αμάχων, τη διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων, την εκπόνηση σχεδίου για ανοικοδόμηση της Γάζας.
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες που έλαβε η χώρα και οι οποίες θα συμβάλλουν σε:
- Ειρήνευση & προοπτική δύο κρατών
- Μεταρρύθμισή θεσμών Παλαιστινιακής Αρχής
