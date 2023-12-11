ΚΟ Νέας Αριστεράς: Η Πολιτεία να αναλάβει την ευθύνη για ουσιαστικά μέτρα ενάντια στη βία στον αθλητισμό

«Όσο πιο απρόθυμη είναι μια κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, σε τόσο πιο οριζόντια και άρα άδικα μέτρα καταφεύγει», σχολιάζει η ΚΟ της Νέας Αριστεράς, υποστηρίζοντας ότι «η σημερινή ανακοίνωση για διεξαγωγή των αγώνων για δυο μήνες κεκλεισμένων των θυρών είναι αναντίστοιχη των κυβερνητικών εξαγγελιών για ουσιαστικά μετρά καταπολέμησης της βίας». Παράλληλα, η ΚΟ παραθέτει τα μέτρα που εκτιμά ότι πρέπει να ληφθούν.

Στην ανακοίνωση τους αναφέρουν ειδικότερα για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι πρόκειται για «απόφαση εντυπωσιασμού που εμπεδώνει τη λογική της συλλογικής τιμωρίας ομάδων και φιλάθλων». Τονίζουν ότι «η αυτονόητη καταδίκη της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του άτυχου αστυνομικού υπαγορεύει σοβαρότητα, συγκεκριμένα μέτρα και κυρίως αναγνώριση των ευθυνών της πολιτείας». Επισημαίνουν ότι η χώρα μας διαθέτει το πιο αυστηρό σύστημα ποινικής δικαιοσύνης για αδικήματα που καλύπτει ο αθλητικός νόμος, ενώ σχολιάζουν πως ωστόσο «παρά τις εξαγγελίες και την επίδειξη επικοινωνιακής αυστηρότητας τίποτα δεν φαίνεται να αλλάζει στην πράξη».

Σύμφωνα με την ΚΟ της Νέας Αριστεράς, για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας εντός κι εκτός αγωνιστικών χώρων απαιτούνται ουσιαστικά μέτρα και συγκεκριμένα:

«- Ξεκάθαρο πλαίσιο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του βασικού μετόχου των Αθλητικών ΑΕ, ώστε να μην υπάρχει το φαινόμενο άλλοι να εμφανίζονται ως μέτοχοι και άλλοι να διοικούν.

- Αυστηρές ποινές στις Αθλητικές ΑΕ, σε κάθε περίπτωση οπαδικής βίας. Συνεπώς απαιτούνται αλλαγές του θεσμικού πλαισίου που νομοθέτησε η ΝΔ το 2022.

- Απαιτείται ένα ολιστικό σχέδιο προληπτικών μέτρων που να περιλαμβάνει κίνητρα, δράσεις αλληλεγγύης, κοινωνική εργασία, απαγορεύσεις και διοικητικό μηχανισμό ελέγχου και εφαρμογής.

- Η πλήρης εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου είναι πλέον μονόδρομος

- Τέλος η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας που είναι μια Επιτροπή με αρμοδιότητα αλλά χωρίς προϋπολογισμό, τα απαραίτητα μέσα, ειδικούς επιστήμονες και προσωπικό, καθίσταται πλέον ανέκδοτο και είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ αντιμετώπισης της βίας στο ΥΠΑΙΘΑ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

