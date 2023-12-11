Κίνηση εντυπωσιασμού χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ την απαγόρευση της παραμονής φιλάθλων στους αθλητικούς χώρους που εξαγγέλθηκε νωρίτερα σήμερα από την κυβέρνηση στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας.

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει πως η ανάγκη πρόσθετων μέτρων καταδεικνύει την αποτυχία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της οπαδικής βίας ενώ μόλις λίγους μήνες πριν είχε προχωρήσει στην υιοθέτηση αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

Η κυβέρνηση έχει αποδειχθεί κατώτερη των περιστάσεων στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Σήμερα, με τις ανακοινώσεις της ομολογεί ότι οι μέχρι τώρα εξαγγελίες της ήταν ατελέσφορες και ανίκανες να αντιμετωπίσουν την οπαδική βία.

Έχουν περάσει μόλις λίγοι μήνες από την ανακοίνωση του νέου αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αδυνατεί να εφαρμόσει. Έτσι, σήμερα εξαγγέλθηκε για άλλη μια φορά η τοποθέτηση καμερών στα γήπεδα και ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας των φιλάθλων, που ευχόμαστε να γίνει το συντομότερο.

Από την άλλη όμως, η κυβέρνηση κλείνει για δύο μήνες τους αθλητικούς χώρους σε μια κίνηση εντυπωσιασμού, που πλήττει την πλειοψηφία των υγιών φιλάθλων και δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με ευθύ και καθαρό τρόπο προτείνει όσοι εμπλέκονται σε πράξεις οπαδικής βίας ή έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για ανάλογα αδικήματα, να τους απαγορεύεται δια βίου η είσοδος σε αθλητικούς χώρους. Για να έχει επιτυχία το μέτρο θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες ταυτοποίησης, όπως σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Επίσης, η κυβέρνηση ας σταματήσει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλο της και να αντιμετωπίσει μαζί με τη δικαιοσύνη και την αστυνομία τη βαριά εγκληματικότητα, που χρησιμοποιεί κάποιες φορές τον αθλητισμό ως προκάλυμμα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.